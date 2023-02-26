Гринвуд встретился с руководством Манчестер Юнайтед впервые после снятия обвинений

Отстранённый от игр и тренировок нападающий "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Гринвуд провёл свою первую личную встречу с руководством клуба с тех пор, как с него были сняты уголовные обвинения.

Сообщается, что Гринвуд и его представители встретились с боссами клуба в рамках внутреннего расследования. Утверждается, что встреча произошла незадолго до февральской игры "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы.

Около трёх недель назад королевская прокуратура сняла с Гринвуда все обвинения. Ещё не известно, возобновит ли 21-летний игрок карьеру в составе "Манчестер Юнайтед" — он не играл и не тренировался с командой с 22 января. После снятия обвинений клуб объявил, что форвард останется отстранённым до проведения внутреннего расследования.

Отмечается, что футболист зарабатывает примерно 75 000 фунтов стерлингов в неделю — сумму, которую клуб продолжает ему выплачивать на протяжении всего периода дисквалификации.