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Гринвуд встретился с руководством Манчестер Юнайтед впервые после снятия обвинений
Игрок говорил о своем будущем в команде
Getty Images / Global Images Ukraine
Отстранённый от игр и тренировок нападающий "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Гринвуд провёл свою первую личную встречу с руководством клуба с тех пор, как с него были сняты уголовные обвинения.
Сообщается, что Гринвуд и его представители встретились с боссами клуба в рамках внутреннего расследования. Утверждается, что встреча произошла незадолго до февральской игры "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы.
Около трёх недель назад королевская прокуратура сняла с Гринвуда все обвинения. Ещё не известно, возобновит ли 21-летний игрок карьеру в составе "Манчестер Юнайтед" — он не играл и не тренировался с командой с 22 января. После снятия обвинений клуб объявил, что форвард останется отстранённым до проведения внутреннего расследования.
Отмечается, что футболист зарабатывает примерно 75 000 фунтов стерлингов в неделю — сумму, которую клуб продолжает ему выплачивать на протяжении всего периода дисквалификации.
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