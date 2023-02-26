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Тен Хаг - о матче с Ньюкаслом: Надеемся, Фергюсон будет нами гордиться
Тренер надеется на позитивный исход поединка
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от финала Кубка английской лиги с "Ньюкаслом":
"Собираемся ли мы вновь поужинать с сэром Алексом Фергюсоном? К сожалению, у нас слишком мало времени. Лучшее сообщение от него? Он помогает делами, а не словами. Я считаю, что он оставил наследие, и это то, за, что выступает "Манчестер Юнайтед": за победы и культуру победителей. Я думаю, что он является отличным примером для нас и для людей вокруг "Манчестер Юнайтед". Мы надеемся, что сможем заставить его гордиться в воскресенье", — сказал тренер.
Матч "Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл" начнётся сегодня в 18:30 на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
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