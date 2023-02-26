  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тен Хаг - о матче с Ньюкаслом: Надеемся, Фергюсон будет нами гордиться
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тен Хаг - о матче с Ньюкаслом: Надеемся, Фергюсон будет нами гордиться

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Тренер надеется на позитивный исход поединка

Тен Хаг - о матче с Ньюкаслом: Надеемся, Фергюсон будет нами гордиться

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от финала Кубка английской лиги с "Ньюкаслом":

"Собираемся ли мы вновь поужинать с сэром Алексом Фергюсоном? К сожалению, у нас слишком мало времени. Лучшее сообщение от него? Он помогает делами, а не словами. Я считаю, что он оставил наследие, и это то, за, что выступает "Манчестер Юнайтед": за победы и культуру победителей. Я думаю, что он является отличным примером для нас и для людей вокруг "Манчестер Юнайтед". Мы надеемся, что сможем заставить его гордиться в воскресенье", — сказал тренер.

Матч "Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл" начнётся сегодня в 18:30 на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

По теме
yellow-arrow
Ждем Мудрика. Тоттенхэм – Челси. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 25-го тура АПЛ
yellow-arrow
В текущем сезоне Ливерпуль 14 раз ударил в каркас ворот - это рекорд
yellow-arrow
Челси Мудрика в гостях у Тоттенхэма. Текстовая трансляция матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ньюкасл Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sky Sports

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде