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В текущем сезоне Ливерпуль 14 раз ударил в каркас ворот - это рекорд
Команде Клоппа хронически не везет
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Футболисты "Ливерпуля" 14 раз ударили в каркас ворот соперников в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.
Ни одна команда первенства не попадала в штангу или перекладину большее количество раз. В матче 25-го тура чемпионата Англии с "Кристал Пэлас" (0:0) мерсисайдцы дважды попали в каркас ворот соперника.
В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги "Ливерпуль" располагается на седьмой строчке турнирной таблицы. "Красные" набрали 36 очков в 23 матчах.
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