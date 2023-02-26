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В текущем сезоне Ливерпуль 14 раз ударил в каркас ворот - это рекорд

Англия
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Команде Клоппа хронически не везет

В текущем сезоне Ливерпуль 14 раз ударил в каркас ворот - это рекорд

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Футболисты "Ливерпуля" 14 раз ударили в каркас ворот соперников в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

Ни одна команда первенства не попадала в штангу или перекладину большее количество раз. В матче 25-го тура чемпионата Англии с "Кристал Пэлас" (0:0) мерсисайдцы дважды попали в каркас ворот соперника.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги "Ливерпуль" располагается на седьмой строчке турнирной таблицы. "Красные" набрали 36 очков в 23 матчах.

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В статье: Юрген Клопп АПЛ Ливерпуль
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Источник:
Squawka

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