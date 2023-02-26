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АПЛ. Тоттенхэм - Челси 2:0. Переписывание антирекордов продолжается

Англия
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Челси прервал свою серию побед на Тоттенхэм Хотспур Стэдиум

АПЛ. Тоттенхэм - Челси 2:0. Переписывание антирекордов продолжается

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

“Челси” ранее всегда только побеждал на новом шестидесятитысячнике “Тоттенхэма”, ни разу не пропустив. Но в сезоне 2022/23 “синие” переписывают многие свои рекорды и блестящая серия на стадионе одного из наиболее принципиального соперника подошла к концу. Нельзя сказать, что это было неожиданно. “Челси” не может выиграть на выезде в десятом матче подряд, в третьей игре подряд “синие” остаются без голов. “Тоттенхэм” провел матч по своему сценарию.

В первом тайме голов и моментов практически не было – так бывает в большинстве матчей “Тоттенхэма”. Семь из десяти полевых игроков “шпор” в стартовом составе – футболисты прежде всего оборонительного плана, и не удивительно, что хозяева отдали “Челси” мяч. Михаил Мудрик вновь остался в запасе, его место на правом фланге занял Стерлинг, также вышли в старте Феликс, Зиеш и Хавертц, а на позиции фулбеков действовали быстрые Чилуэлл и Джеймс.

Итак у “Челси” было больше владения и намерения играть в футбол в первые минуты. Но интересные время от времени движения гостей не приводили к опасным моментам. Где-то Феликс не дотянулся до мяча, где-то надежно сыграл Форстер.

Пыл гостей быстро иссяк, возможно на команду Поттера подействовала травма Тьягу Силвы. Вместо 38-летнего центрбека на поле вышел 80-миллионный Фофана.

У “Тоттенхэма” появился мяч, а с ним – и единственный момент в первой половине игры. Хорошая комбинация через центр, Хейбьерг получил возможность для удара, рикошет от Фофана – и штанга.

“Челси” ответил острым выпадом Стерлинга и очередным ударом в руки Форстера.

Постепенное нарастало внефутбольное напряжение. Кейн врезался в Кепу, Ромеро в Хавертца, футбола было все меньше, толкотни и суеты – все больше. Все докатилось до комичного эпизода в дополнительное время первого тайма. Зиеш грубо срубил Ришарлисона, Стюарт Атвелл готовился дать ему желтую карточку, но возникла потасовка, Эмерсон толкнул Зиеша сзади в плечо, марокканец хотел ему ответить этим же, но попал в лицо, и после консультации с помощниками главный арбитр показал Зиешу прямую красную. Однако затем все же решил пересмотреть эпизод на видео, и в итоге вингер “Челси” ограничился справедливой желтой. Какой-то сумбур.

Начался второй тайм, а это время, когда “Тоттенхэм” забивает. Сегодня “шпорам” понадобилось всего 20 секунд. Хозяева быстро провели атаку, Эмерсон пробивал по воротам, Кепа не смог зафиксировать мяч, а Фернандес в панике выбил его за пределы штрафной. И зря. Феликс проиграл борьбу Скиппу и воспитанник “шпор” сразу же с двадцати метров пробил сильно и под перекладину. Первый гол 22-летнего опорника за “Тоттенхэм”. Очень своевременно.

Игра получила шанс открыться. Разве не это нужно было “Тоттенхэму”?

Но для начала “Челси” все же попытался организовать пару атак. Форстер смог опередить Хавертца, а затем кипер “шпор” взял удар Стерлинга головой. За все 90 минут это был единственный удар “Челси” в штрафной хозяев.

“Тоттенхэм” пытался растянуть игру, но забил второй гол другим своим излюбленным способом – после углового. Никто в Премьер-лиге не забивает чаще “шпор” после корнеров (12 мячей). Подача Сона в центр, Дайер выиграл борьбу у Маунта (?!), а Кейн отправил мяч в ворота на дальней штанге.

Мудрик и Обамяенг получили по десять минут, но “Челси” уже бросил играть. У украинца был один удар мимо, и четыре неточных навеса. Команда откликаться на действия Мудрика не спешила.

2:0 – “Челси” остается на десятом месте и уже имеет отрицательную разницу мячей (23-25). Поражений больше, чем побед. Когда-то этот сезон для “синих” наконец-то завершится.

А “Тоттенхэм” закрепился на четвертом месте. Третья подряд домашняя победа в АПЛ без пропущенных голов. Стеллини продолжает успешно подменять Конте.

Чемпионат Англии, 25-й тур. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”

“Тоттенхэм” – “Челси” 2:0

Голы: Скипп 46, Кейн 82

“Тоттенхэм”: Форстер – Ромеро, Дайер, Лангле – Эмерсон, Скипп, Хейбьерг, Дэвис – Кулушевски (Сон 79), Кейн, Ришарлисон (Порро 89)

“Челси”: Аррисабалага – Чилуэлл, Кулибали, Силва (Фофана 19), Джеймс – Фернандес, Лофтус-Чик (Маунт 62) – Стерлинг (Обамеянг 83), Феликс (Мудрик 83), Зиеш (Закария 62) – Хавертц

Предупреждения: Эмерсон 45+3, Дэвис 59 – Хавертц 45+3, Зиеш 45+7, Маунт 74

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В статье: Английская Премьер-лига Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) АПЛ Харри Кейн Грэм Поттер Михаил Мудрик
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Комментарии (15)
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vlotko (Броди)
26.02.2023 в 18:43
У колективі футболістів Челсі існує " дідівщина ", футболісти, яких тренер не заявив на єврокубки, а навачків, навпаки, заявив дуже ревниво відносяться до них, прямо ігнорують.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
26.02.2023 в 18:35
кстати, второй гол был забит с явным нарушением правил
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CoolEsh54 (Харьков)
26.02.2023 в 18:31
Собственник Челси купит французский Страсбур , и Мудрика туда на стажировку.
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MaximSK (Киев)
26.02.2023 в 18:22
Все новички Челси купленные зимой, ослабили команду наоборот, и они не стоят и 1/3 часть цены за которую за них заплатили. Энцо, Феликс и Мадуэке игроки среднего уровня, никакие они не топы и не звезды, про Мудрика вообще речи нет, у него не было опыта игр в Топ-чемпионатах, и он не готов играть в АПЛ, его тупо распиарил Шахтер, а Челси на это повелся, Срна еще имеет совесть говорить что он входит в тройку лучших на своей позиции, у него есть только скорость, других навыков у него нет.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
26.02.2023 в 18:37
командной игры у этих колхозников нет, потому и нет результатов, а если нет игры, то это вина тренера
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0
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
26.02.2023 в 18:15
Удачи Мудрику!!! А все-таки надо было в Арсенал идти.
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+1
0
dakotat
26.02.2023 в 18:01
Виликий Мудрик вньос свой вклад?
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0
0
Ol-g (Одесса)
26.02.2023 в 17:39
Тётя Пёся на Привозе говорит, что от своего дохода переводит ВСУ больший процент, чем Ахметов от своего.
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0
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
26.02.2023 в 17:37
поттер яшка должен саутить из команды - это очевидно! такое днище этот челси!!!
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0
0
Ol-g (Одесса)
26.02.2023 в 17:37
Незрозумілі продовжують.
Ответить
0
0
Ol-g (Одесса)
26.02.2023 в 17:35
Це не Поттер, а підміна.
Ответить
0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
26.02.2023 в 17:35
Мудрик прогресує...)
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+1
0
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
26.02.2023 в 17:34
Була тут стаття, що якийсь там лондонський мегаексперт казав, якщо Челсі буде грати без Мудрика, то виграє 3:0)) Було б цікаво, зараз у нього це питання уточнити) Мудрику щиро бажаю якось виплутатись із цього непорозуміння під назвою "Челсі" і перейти до нормального клубу
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+4
0
Karamba911 (Львів)
26.02.2023 в 17:33
Англійські "Експерти" знов крайнім зроблять Мудрика?
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0
0
Alex-696 (Немирів)
26.02.2023 в 17:34
Та ні, він вже незабаром взагалі на поле не виходитиме. Полірування лавки)))
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