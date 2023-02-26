АПЛ. Тоттенхэм - Челси 2:0. Переписывание антирекордов продолжается

“Челси” ранее всегда только побеждал на новом шестидесятитысячнике “Тоттенхэма”, ни разу не пропустив. Но в сезоне 2022/23 “синие” переписывают многие свои рекорды и блестящая серия на стадионе одного из наиболее принципиального соперника подошла к концу. Нельзя сказать, что это было неожиданно. “Челси” не может выиграть на выезде в десятом матче подряд, в третьей игре подряд “синие” остаются без голов. “Тоттенхэм” провел матч по своему сценарию.

В первом тайме голов и моментов практически не было – так бывает в большинстве матчей “Тоттенхэма”. Семь из десяти полевых игроков “шпор” в стартовом составе – футболисты прежде всего оборонительного плана, и не удивительно, что хозяева отдали “Челси” мяч. Михаил Мудрик вновь остался в запасе, его место на правом фланге занял Стерлинг, также вышли в старте Феликс, Зиеш и Хавертц, а на позиции фулбеков действовали быстрые Чилуэлл и Джеймс.

Итак у “Челси” было больше владения и намерения играть в футбол в первые минуты. Но интересные время от времени движения гостей не приводили к опасным моментам. Где-то Феликс не дотянулся до мяча, где-то надежно сыграл Форстер.

Пыл гостей быстро иссяк, возможно на команду Поттера подействовала травма Тьягу Силвы. Вместо 38-летнего центрбека на поле вышел 80-миллионный Фофана.

Vital interception from Thiago Silva moments ago, but it's left today's skipper carrying a knock.



An early change as he's replaced by Wesley Fofana. ????#TotChe pic.twitter.com/V0HOQLVU7U — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 26, 2023

У “Тоттенхэма” появился мяч, а с ним – и единственный момент в первой половине игры. Хорошая комбинация через центр, Хейбьерг получил возможность для удара, рикошет от Фофана – и штанга.

“Челси” ответил острым выпадом Стерлинга и очередным ударом в руки Форстера.

Постепенное нарастало внефутбольное напряжение. Кейн врезался в Кепу, Ромеро в Хавертца, футбола было все меньше, толкотни и суеты – все больше. Все докатилось до комичного эпизода в дополнительное время первого тайма. Зиеш грубо срубил Ришарлисона, Стюарт Атвелл готовился дать ему желтую карточку, но возникла потасовка, Эмерсон толкнул Зиеша сзади в плечо, марокканец хотел ему ответить этим же, но попал в лицо, и после консультации с помощниками главный арбитр показал Зиешу прямую красную. Однако затем все же решил пересмотреть эпизод на видео, и в итоге вингер “Челси” ограничился справедливой желтой. Какой-то сумбур.

Начался второй тайм, а это время, когда “Тоттенхэм” забивает. Сегодня “шпорам” понадобилось всего 20 секунд. Хозяева быстро провели атаку, Эмерсон пробивал по воротам, Кепа не смог зафиксировать мяч, а Фернандес в панике выбил его за пределы штрафной. И зря. Феликс проиграл борьбу Скиппу и воспитанник “шпор” сразу же с двадцати метров пробил сильно и под перекладину. Первый гол 22-летнего опорника за “Тоттенхэм”. Очень своевременно.

Игра получила шанс открыться. Разве не это нужно было “Тоттенхэму”?

Но для начала “Челси” все же попытался организовать пару атак. Форстер смог опередить Хавертца, а затем кипер “шпор” взял удар Стерлинга головой. За все 90 минут это был единственный удар “Челси” в штрафной хозяев.

“Тоттенхэм” пытался растянуть игру, но забил второй гол другим своим излюбленным способом – после углового. Никто в Премьер-лиге не забивает чаще “шпор” после корнеров (12 мячей). Подача Сона в центр, Дайер выиграл борьбу у Маунта (?!), а Кейн отправил мяч в ворота на дальней штанге.

Мудрик и Обамяенг получили по десять минут, но “Челси” уже бросил играть. У украинца был один удар мимо, и четыре неточных навеса. Команда откликаться на действия Мудрика не спешила.

2:0 – “Челси” остается на десятом месте и уже имеет отрицательную разницу мячей (23-25). Поражений больше, чем побед. Когда-то этот сезон для “синих” наконец-то завершится.

А “Тоттенхэм” закрепился на четвертом месте. Третья подряд домашняя победа в АПЛ без пропущенных голов. Стеллини продолжает успешно подменять Конте.

What a team performance ???? pic.twitter.com/CToBaVMLDX — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 26, 2023

Чемпионат Англии, 25-й тур. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”

“Тоттенхэм” – “Челси” 2:0

Голы: Скипп 46, Кейн 82

“Тоттенхэм”: Форстер – Ромеро, Дайер, Лангле – Эмерсон, Скипп, Хейбьерг, Дэвис – Кулушевски (Сон 79), Кейн, Ришарлисон (Порро 89)

“Челси”: Аррисабалага – Чилуэлл, Кулибали, Силва (Фофана 19), Джеймс – Фернандес, Лофтус-Чик (Маунт 62) – Стерлинг (Обамеянг 83), Феликс (Мудрик 83), Зиеш (Закария 62) – Хавертц

Предупреждения: Эмерсон 45+3, Дэвис 59 – Хавертц 45+3, Зиеш 45+7, Маунт 74