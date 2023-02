АПЛ. Тоттенхэм - Челси 2:0. Переписывание антирекордов продолжается

“Челси” ранее всегда только побеждал на новом шестидесятитысячнике “Тоттенхэма”, ни разу не пропустив. Но в сезоне 2022/23 “синие” переписывают многие свои рекорды и блестящая серия на стадионе одного из наиболее принципиального соперника подошла к концу. Нельзя сказать, что это было неожиданно. “Челси” не может выиграть на выезде в десятом матче подряд, в третьей игре подряд “синие” остаются без голов. “Тоттенхэм” провел матч по своему сценарию.

В первом тайме голов и моментов практически не было – так бывает в большинстве матчей “Тоттенхэма”. Семь из десяти полевых игроков “шпор” в стартовом составе – футболисты прежде всего оборонительного плана, и не удивительно, что хозяева отдали “Челси” мяч. Михаил Мудрик вновь остался в запасе, его место на правом фланге занял Стерлинг, также вышли в старте Феликс, Зиеш и Хавертц, а на позиции фулбеков действовали быстрые Чилуэлл и Джеймс.

Итак у “Челси” было больше владения и намерения играть в футбол в первые минуты. Но интересные время от времени движения гостей не приводили к опасным моментам. Где-то Феликс не дотянулся до мяча, где-то надежно сыграл Форстер.

Пыл гостей быстро иссяк, возможно на команду Поттера подействовала травма Тьягу Силвы. Вместо 38-летнего центрбека на поле вышел 80-миллионный Фофана.

