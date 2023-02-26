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Тиаго Силва получил травму в первом тайме игры с Тоттенхэмом
Капитана "синих" заменил Фофана
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
В рамках 25-го тура АПЛ в лондонском дерби встречаются "Тоттенхэм" и "Челси".
"Пенсионеров" на этот поединок в качестве капитана вывел Тиаго Силва. А на 19-й минуте бразильский защитник получил травму после столкновения с Гарри Кейном. 38-летнего игрока заменил Уэсли Фофана.
В этом сезоне на клубном уровне Силва провел 26 матчей и оформил 2 ассиста. А в этом месяце Тиаго продлил контракт с лондонцами еще на один сезон – до конца кампании 2023/24.
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