Тиаго Силва получил травму в первом тайме игры с Тоттенхэмом

В рамках 25-го тура АПЛ в лондонском дерби встречаются "Тоттенхэм" и "Челси".

"Пенсионеров" на этот поединок в качестве капитана вывел Тиаго Силва. А на 19-й минуте бразильский защитник получил травму после столкновения с Гарри Кейном. 38-летнего игрока заменил Уэсли Фофана.

В этом сезоне на клубном уровне Силва провел 26 матчей и оформил 2 ассиста. А в этом месяце Тиаго продлил контракт с лондонцами еще на один сезон – до конца кампании 2023/24.