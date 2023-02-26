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КЛ. Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0. Первый трофей тен Хага
МЮ шесть лет оставался без побед в крупных турнирах до назначения нидерландца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Кубок лиги, финальный матч. Лондон, “Уэмбли”
“Манчестер Юнайтед” – “Ньюкасл” 2:0
Голы: Каземиро 33, Ботман 39 (авт.)
“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Далот (Уан-Биссака 46), Варан, Мартинес, Шоу – Фред (Забитцер 70), Каземиро – Антони (Санчо 83), Фернандеш, Рашфорд (Магуайр 88) – Вегорст (Мактомини 70)
“Ньюкасл”: Кариус – Берн, Ботман, Шер, Триппьер – Жоэлинтон, Гимарайнш (Уиллок 79), Лонгстафф (Исак 46) – Сен-Максимен (Мерфи 78), Уилсон (Ритчи 90+2), Альмирон (Андерсон 90+2)
Предупреждения: Далот 9, Фред 37, Каземиро 87, Мартинес 90+6 – Жоэлинтон 45+6, Ботман 67, Шер 90+6
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