Первый матч за два года. Кариус выйдет в основе Ньюкасла на финал Кубка лиги

Немецкий голкипер Лорис Кариус выйдет в основном составе "Ньюкасла" на финальный поединок Кубка английской лиги против "Манчестер Юнайтед".

Первый номер "сорок" Ник Поуп пропускает встречу из-за дисквалификации, а первый резервист клуба Мартин Дубравка заигран в Кубке лиги за другой клуб: по иронии судьбы, он выходил в этом турнире в составе МЮ.

Для Кариуса этот матч будет первым официальным с февраля 2021, когда он еще выступал за берлинский "Унион". В дальнейшем он был запасным вратарем в немецком клубе, а по возвращении в "Ливерпуль" обычно даже не попадал в заявку. Зимой 2023 года на правах свободного агента голкипер стал игроком "Ньюкасла", в составе которого сегодня он будет дебютировать.

Напомним, что Кариус больше всего известен общественности за финал Лиги чемпионов-2018, когда его ошибки подарили "Реалу" победу над "Ливерпулем".