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Первый матч за два года. Кариус выйдет в основе Ньюкасла на финал Кубка лиги

Англия
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Возвращение печально известного вратаря

Первый матч за два года. Кариус выйдет в основе Ньюкасла на финал Кубка лиги

instagram.com/loriskarius

UA-Футбол
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Немецкий голкипер Лорис Кариус выйдет в основном составе "Ньюкасла" на финальный поединок Кубка английской лиги против "Манчестер Юнайтед".

Первый номер "сорок" Ник Поуп пропускает встречу из-за дисквалификации, а первый резервист клуба Мартин Дубравка заигран в Кубке лиги за другой клуб: по иронии судьбы, он выходил в этом турнире в составе МЮ.

Для Кариуса этот матч будет первым официальным с февраля 2021, когда он еще выступал за берлинский "Унион". В дальнейшем он был запасным вратарем в немецком клубе, а по возвращении в "Ливерпуль" обычно даже не попадал в заявку. Зимой 2023 года на правах свободного агента голкипер стал игроком "Ньюкасла", в составе которого сегодня он будет дебютировать.

Напомним, что Кариус больше всего известен общественности за финал Лиги чемпионов-2018, когда его ошибки подарили "Реалу" победу над "Ливерпулем".

Отметим, что финал Кубка лиги МЮ – "Ньюкасл" начнется сегодня в 18:30. Следить за игрой вы можете в текстовой трансляции в Матч-центре UA-Футбол здесь.

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В статье: Ньюкасл Манчестер Юнайтед Лорис Кариус
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