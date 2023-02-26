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Тоттенхэм впервые с сезона 2015/16 не проиграл Челси в рамках одного сезона АПЛ

Англия
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"Шпоры" набрали 4 очка в играх с "пенсионерами" в этой кампании

Тоттенхэм впервые с сезона 2015/16 не проиграл Челси в рамках одного сезона АПЛ

Premier League Twitter

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В рамках 25-го тура чемпионата Англии в лондонском дерби "Тоттенхэм" дома победил "Челси" - 2:0.

Таким образом, "шпоры" впервые с сезона 2015/16 не проиграли "пенсионерам" в рамках одной кампании АПЛ. В первом круге команда Антонио Конте сыграла с "синими" вничью – 2:2.

Также "Тоттенхэм" повторил свой рекорд по количеству набранных очков в поединках с "Челси" за один сезон английского первенства (4 очка). Подобное было в кампании 2008/09.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон)
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Источник:
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