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Тоттенхэм впервые с сезона 2015/16 не проиграл Челси в рамках одного сезона АПЛ
"Шпоры" набрали 4 очка в играх с "пенсионерами" в этой кампании
Premier League Twitter
В рамках 25-го тура чемпионата Англии в лондонском дерби
Таким образом, "шпоры" впервые с сезона 2015/16 не проиграли "пенсионерам" в рамках одной кампании АПЛ. В первом круге команда Антонио Конте сыграла с "синими" вничью – 2:2.
Также "Тоттенхэм" повторил свой рекорд по количеству набранных очков в поединках с "Челси" за один сезон английского первенства (4 очка). Подобное было в кампании 2008/09.
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Источник:Twitter William Hill
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