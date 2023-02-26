Тоттенхэм впервые с сезона 2015/16 не проиграл Челси в рамках одного сезона АПЛ

В рамках 25-го тура чемпионата Англии в лондонском дерби "Тоттенхэм" дома победил "Челси" - 2:0.

Таким образом, "шпоры" впервые с сезона 2015/16 не проиграли "пенсионерам" в рамках одной кампании АПЛ. В первом круге команда Антонио Конте сыграла с "синими" вничью – 2:2.

Также "Тоттенхэм" повторил свой рекорд по количеству набранных очков в поединках с "Челси" за один сезон английского первенства (4 очка). Подобное было в кампании 2008/09.