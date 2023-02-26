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Игроки МЮ и Ньюкасла поддержали Украину перед финалом Кубка английской лиги

Англия
Обновлено
(1 голосов)

"Football stands together"

Игроки МЮ и Ньюкасла поддержали Украину перед финалом Кубка английской лиги

Новина українською

В финальном поединке за Кубок английской лиги встречаются "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл".

Перед матчем игроки "красных дьяволов" и "сорок" приняли участие в акции в поддержку Украины и сделали общую фотографию на фоне сине-желтого баннера с надписью "Football stands together".

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В статье: Ньюкасл Манчестер Юнайтед
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Комментарии (4)
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Жажа the best (Харьков)
26.02.2023 в 20:08
Красивый у нас флаг! С яркими цветами! И с такими же яркими людьми в стране!
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
26.02.2023 в 19:27
Молодці!
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0
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TIRAN (Донецк (Украина!))
26.02.2023 в 18:54
football stands TOGETHER!!! исправляйте!
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0
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TIRAN (Донецк (Украина!))
26.02.2023 в 19:12
а в тексте???
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