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Игроки МЮ и Ньюкасла поддержали Украину перед финалом Кубка английской лиги
"Football stands together"
В финальном поединке за Кубок английской лиги встречаются "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл".
Перед матчем игроки "красных дьяволов" и "сорок" приняли участие в акции в поддержку Украины и сделали общую фотографию на фоне сине-желтого баннера с надписью "Football stands together".
Читайте такжеМанчестер Юнайтед - Ньюкасл онлайн трансляция матча
Newcastle & Manchester United stand together for Ukraine before kick-off ???????? pic.twitter.com/16nqNdDOYn— Football Daily (@footballdaily) February 26, 2023
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Комментарии (4)
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Жажа the best (Харьков)
26.02.2023 в 20:08
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
26.02.2023 в 19:27
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TIRAN (Донецк (Украина!))
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TIRAN (Донецк (Украина!))
26.02.2023 в 19:12
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