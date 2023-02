Игроки МЮ и Ньюкасла поддержали Украину перед финалом Кубка английской лиги

В финальном поединке за Кубок английской лиги встречаются "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл".

Перед матчем игроки "красных дьяволов" и "сорок" приняли участие в акции в поддержку Украины и сделали общую фотографию на фоне сине-желтого баннера с надписью "Football stands together".

Newcastle & Manchester United stand together for Ukraine before kick-off ???????? pic.twitter.com/16nqNdDOYn