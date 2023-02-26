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Рашфорд забил в каждом раунде Кубка лиги и стал лучшим бомбардиром турнира
Маркус поразил ворота "сорок"
Twitter Squawka
В финальном поединке Кубка английской лиги "Манчестер Юнайтед" играет против "Ньюкасла".
Второй гол "красных дьяволов" в этом матче забил Маркус Рашфорд - английский нападающий поразил ворота "сорок" на 39-й минуте встречи.
Таким образом, 25-летний нападающий отличился голом в каждом раунде этой кампании Carabao Cup. Маркус стал лучшим бомбардиром нынешнего Кубка лиги, забив шесть голов.
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Источник:Squawka
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