  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Рашфорд забил в каждом раунде Кубка лиги и стал лучшим бомбардиром турнира
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рашфорд забил в каждом раунде Кубка лиги и стал лучшим бомбардиром турнира

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Маркус поразил ворота "сорок"

Рашфорд забил в каждом раунде Кубка лиги и стал лучшим бомбардиром турнира

Twitter Squawka

Новина українською

В финальном поединке Кубка английской лиги "Манчестер Юнайтед" играет против "Ньюкасла".

Второй гол "красных дьяволов" в этом матче забил Маркус Рашфорд - английский нападающий поразил ворота "сорок" на 39-й минуте встречи.

Таким образом, 25-летний нападающий отличился голом в каждом раунде этой кампании Carabao Cup. Маркус стал лучшим бомбардиром нынешнего Кубка лиги, забив шесть голов.

По теме
yellow-arrow
КЛ. Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0. Первый трофей тен Хага
yellow-arrow
Поттер: Фанаты Челси имеют право быть разочарованными и злыми. Это моя ответственность
yellow-arrow
Игроки МЮ и Ньюкасла поддержали Украину перед финалом Кубка английской лиги
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кубок английской лиги Ньюкасл Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Squawka

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде