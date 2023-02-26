Поттер: Фанаты Челси имеют право быть разочарованными и злыми. Это моя ответственность

Главный тренер лондонского "Челси" Грэм Поттер прокомментировал гостевое поражение от "Тоттенхэма" в рамках 25-го тура АПЛ.

"Мы, конечно, разочарованы. Я разочарован результатом. Я считал, что мы хорошо начали игру и первые 20-25 минут играли хорошо. У нас были моменты для ударов, и в команде была хорошая энергия.

Я считаю, что первый тайм был относительно равным. У них был момент, но по игре ничего не было. Второй тайм начался так плохо, как только это может быть, когда вы пропускаете гол… В напряженной игре первый гол – это очень важно. Во втором тайме мы старались, но не сделали достаточно, чтобы забить. Второй гол – убийственный, по стандарту, в игре без большого количества возможностей.

Какое состояние у Тиаго Силвы? Я не уверен. Надеюсь, это не слишком серьезно, но я не говорил с врачом достаточно, чтобы рассказать про диагноз.

Как важно поддержать игроков? Моя работа состоит в том, чтобы всегда стараться подобрать игроков и поддержать их. Им тоже нужна поддержка, потому что им больно. Я это знаю и чувствую, они хотят, чтобы результаты были лучше. У нас действительно трудный момент, и я им сочувствую. Моя работа состоит в том, чтобы попытаться поддержать их.

Я считаю, что сегодня мы играли хорошо в первом тайме и в игре, в которой нелегко создавать шанс по шансу, потому что "Тоттенхэм" хорошо защищается в пятерке обороны. Среди игроков ощущается поддержка. Они сражаются за каждого и борются за команду. Они хотят сделать лучше, но им больно. Я им сочувствую.

Взволновал ли я реакцией фанатов? Я не могу думать о 40 000 или 50 000 людях. Мне нужно сосредоточиться на том, что я могу контролировать, а это следующий день и следующая тренировка. Наши болельщики были очень честны, и я поддерживал команду. У меня нет претензий к болельщикам. Они имеют право быть разочарованными, огорченными и злыми, из-за результатов, которые мы показываем, и это моя ответственность. Поэтому у меня нет претензий к болельщикам.

Борьба за ТОП-4? После такого результата, как сегодня, я сосредотачиваюсь на следующем матче против "Лидса". Вот о чем я собираюсь подумать. Нужно поднять настроение, поднять дух, обрести хорошее самочувствие", - рассказал коуч "пенсионеров".