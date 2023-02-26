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МЮ выиграл свой первый трофей с сезона 2016/17
Тогда брали кубки еще при Моуриньо
Twitter Manchester United
В финальном поединке Кубка английской лиги "Манчестер Юнайтед"
Этот трофей стал первым для "красных дьяволов" с 2017 года. До Эрика тен Хега "МЮ" выигрывал кубки еще при руководстве Жозе Моуриньо.
Тогда Ман Юнайтед под руководством португальского специалиста в сезоне 2016/17 выиграл Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и Лигу Европы.
MANCHESTER UNITED ARE CARABAO CUP CHAMPIONS ????????— ESPN FC (@ESPNFC) February 26, 2023
Back on top ???? pic.twitter.com/bExmg96mQa
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