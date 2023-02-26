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МЮ выиграл свой первый трофей с сезона 2016/17

Англия
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Тогда брали кубки еще при Моуриньо

МЮ выиграл свой первый трофей с сезона 2016/17

Twitter Manchester United

Новина українською

В финальном поединке Кубка английской лиги "Манчестер Юнайтед" обыграл "Ньюкасл".

Этот трофей стал первым для "красных дьяволов" с 2017 года. До Эрика тен Хега "МЮ" выигрывал кубки еще при руководстве Жозе Моуриньо.

Тогда Ман Юнайтед под руководством португальского специалиста в сезоне 2016/17 выиграл Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и Лигу Европы.

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В статье: Ньюкасл Манчестер Юнайтед
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