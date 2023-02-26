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Тен Хаг: Мы в начале возвращения МЮ туда, где он должен быть, а это - выигрыш трофеев

Англия
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Коуч "красных дьяволов" о победе в Кубке английской лиги

Тен Хаг: Мы в начале возвращения МЮ туда, где он должен быть, а это - выигрыш трофеев

Twitter Carabao Cup

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал победу над "Ньюкаслом" в финальном поединке Кубка английской лиги.

"Снова правильный дух, у нас очень хороший дух, чтобы бороться и отдавать все на поле. В этом матче мы показывали не всегда лучший футбол, но он был эффективным.

Сначала вы должны выиграть первый трофей и именно это мы сделали сегодня. Вы можете получить вдохновение от этого и больше уверенности, что вы можете выигрывать.

Мы все еще находимся в начале возвращения "Манчестер Юнайтед" туда, где он должен быть, а это выигрыш трофеев. Это первый.

Наши футболисты хорошего уровня и связаны между собой, они тоже бросают вызов друг другу. У нас хорошая атмосфера в раздевалке, и в момент, когда тяжело, они помогают друг другу. Это самое лучшее, что может получить коуч.

Я просто хочу выигрывать. Мы инвестируем в персонал с самого начала. Они невероятно хорошо поработали с игроками. Персонал и игроки вместе. Был голод и желание трофеев, потому что МЮ – это трофеи.

Рафаэль Варан, Казэмиро и Давид де Хеа знают, как выигрывать трофеи. Нам нужны такие ребята на поле, чтобы показывать пример команде. У них есть победное настроение, которое они должны проявлять в раздевалке, в сложных ситуациях, и именно это они сделали", - рассказал коуч "красных дьяволов".

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В статье: Ньюкасл Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
BBC

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