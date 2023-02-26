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Фердинанд: Влияние тен Хага на МЮ невозможно переоценить. Мы вернулись?
Рио о первом трофее "красных дьяволов" с 2017-го года
Автор невідомий
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд прокомментировал
"Наслаждайтесь, друзья. Влияние Эрика тен Хага невозможно переоценить. Мы уже вернулись???" - написал англичанин в своем твиттере.
Этот трофей стал первым для голландского специалиста во главе "МЮ", а также первым для самого клуба с 2017-го года.
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Источник:Twitter Rio Ferdinand
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