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Фердинанд: Влияние тен Хага на МЮ невозможно переоценить. Мы вернулись?

Англия
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Рио о первом трофее "красных дьяволов" с 2017-го года

Фердинанд: Влияние тен Хага на МЮ невозможно переоценить. Мы вернулись?

Автор невідомий

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Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд прокомментировал победу "красных дьяволов" над "Ньюкаслом" в финале Кубка английской лиги.

"Наслаждайтесь, друзья. Влияние Эрика тен Хага невозможно переоценить. Мы уже вернулись???" - написал англичанин в своем твиттере.

Этот трофей стал первым для голландского специалиста во главе "МЮ", а также первым для самого клуба с 2017-го года.

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В статье: Рио Фердинанд Ньюкасл Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
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