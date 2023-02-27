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Дебри Поттера, танцы Тен Хага, отсутствие Неймара как плюс для Парижа. Аудиомнение #194
К сожалению, украинцы в топ-матчах уик-энда не зажгли
Getty Images / Global Images Ukraine
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Почему Гальтье полез драться с фанатом "Марселя"? В чем секрет подъема "Милана? Метания Поттера в схемах и игроках, мюнхенские инспекторы, поощрение для "МЮ", крен "Атлетико" в атаку, фишка джокера Анчелотти – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
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Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
00:32 – "Марсель" – "ПСЖ" (0:3)
03:32 – "Тоттенхэм" – "Челси" (2:0);
11:48 – "МЮ" – "Ньюкасл" (2:0);
14:32 – "Бавария" – "Унион" (3:0);
14:56 – "Милан" – "Аталанта" (2:0);
17:34 – "Реал" – "Атлетико" (1:1);
23:30 – Не попадайте в офсайд!
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