Дебри Поттера, танцы Тен Хага, отсутствие Неймара как плюс для Парижа. Аудиомнение #194

Обсуждаем главные поединки выходных. Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.

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Почему Гальтье полез драться с фанатом "Марселя"? В чем секрет подъема "Милана? Метания Поттера в схемах и игроках, мюнхенские инспекторы, поощрение для "МЮ", крен "Атлетико" в атаку, фишка джокера Анчелотти – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:32 – "Марсель" – "ПСЖ" (0:3)

03:32 – "Тоттенхэм" – "Челси" (2:0);

11:48 – "МЮ" – "Ньюкасл" (2:0);

14:32 – "Бавария" – "Унион" (3:0);

14:56 – "Милан" – "Аталанта" (2:0);

17:34 – "Реал" – "Атлетико" (1:1);

23:30 – Не попадайте в офсайд!