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Дебри Поттера, танцы Тен Хага, отсутствие Неймара как плюс для Парижа. Аудиомнение #194

Англия
(2 голосов)

К сожалению, украинцы в топ-матчах уик-энда не зажгли

Дебри Поттера, танцы Тен Хага, отсутствие Неймара как плюс для Парижа. Аудиомнение #194

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

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Почему Гальтье полез драться с фанатом "Марселя"? В чем секрет подъема "Милана? Метания Поттера в схемах и игроках, мюнхенские инспекторы, поощрение для "МЮ", крен "Атлетико" в атаку, фишка джокера Анчелотти – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:32 – "Марсель" – "ПСЖ" (0:3)

03:32 – "Тоттенхэм" – "Челси" (2:0);

11:48 – "МЮ" – "Ньюкасл" (2:0);

14:32 – "Бавария" – "Унион" (3:0);

14:56 – "Милан" – "Аталанта" (2:0);

17:34 – "Реал" – "Атлетико" (1:1);

23:30 – Не попадайте в офсайд!

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В статье: Лионель Месси Тони Кроос Бавария (Мюнхен) Неймар Атлетико (Мадрид) Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Реал (Мадрид) Кристоф Гальтье Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) Ньюкасл Марсель Анхель Корреа Манчестер Юнайтед Харри Кейн Унион (Берлин) Милан Пари Сен-Жермен (Париж) Эдди Хау Юлиан Нагельсманн Маркус Рашфорд Килиан Мбаппе Грэм Поттер Майк Меньян Подкаст Аудиомнение Аудио Подкасты UA-Футбол
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