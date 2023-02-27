Тренер Челси Поттер считает, что большое количество футболистов негативно влияет на тренировочный процесс

Главный тренер " Челси " Грэм Поттер находится под давлением, поскольку последние выступления клуба из западного Лондона оставляют желать лучшего.

Поттер получил работу в "Челси" благодаря великолепной работе, которую он проделал в "Брайтоне", получив репутацию очень хорошего тренера, который тщательно работал над моделями игры и формой команды на тренировках.

При этом, как пишет журналист Daily Mail Мэтт Хьюз, Поттер считает, что его тренировочные занятия в "Челси" подрываются из-за того, что ему приходится работать со слишком большим количеством игроков, и ему трудно донести свои идеи.

В настоящее время состав первой команды лондонского клуба состоит из 31 игрока после внеочередного январского трансферного окна, в ходе которого владельцы потратили 323 миллиона фунтов стерлингов на восемь новых игроков, и только Жоржиньо был единственным громким именем, который покинул клуб.

Эксперт считает, что таким образом, владельцы "синих" ставят Поттера в безвыходную ситуацию, поскольку управлять таким количеством игроков, которые к тому же имеют громкие имена, очень сложно.