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Тренер Челси Поттер считает, что большое количество футболистов негативно влияет на тренировочный процесс

Англия
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На данный момент состав первой команды лондонского клуба состоит из 31 игрока

Тренер Челси Поттер считает, что большое количество футболистов негативно влияет на тренировочный процесс

chelseafc.com

Новина українською

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер находится под давлением, поскольку последние выступления клуба из западного Лондона оставляют желать лучшего.

Поттер получил работу в "Челси" благодаря великолепной работе, которую он проделал в "Брайтоне", получив репутацию очень хорошего тренера, который тщательно работал над моделями игры и формой команды на тренировках.

При этом, как пишет журналист Daily Mail Мэтт Хьюз, Поттер считает, что его тренировочные занятия в "Челси" подрываются из-за того, что ему приходится работать со слишком большим количеством игроков, и ему трудно донести свои идеи.

В настоящее время состав первой команды лондонского клуба состоит из 31 игрока после внеочередного январского трансферного окна, в ходе которого владельцы потратили 323 миллиона фунтов стерлингов на восемь новых игроков, и только Жоржиньо был единственным громким именем, который покинул клуб.

Эксперт считает, что таким образом, владельцы "синих" ставят Поттера в безвыходную ситуацию, поскольку управлять таким количеством игроков, которые к тому же имеют громкие имена, очень сложно.

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В статье: Челси (Лондон) Грэм Поттер
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Источник:
Daily Mail

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