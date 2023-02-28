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Зинченко vs Миколенко. Арсенал – Эвертон. АУДИО онлайн трансляция матча перенесенного 7-го тура АПЛ

Англия
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Зинченко vs Миколенко. Арсенал – Эвертон. АУДИО онлайн трансляция матча перенесенного 7-го тура АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок 7-го тура чемпионата Англии между "Эвертоном" и лондонским "Арсеналом".

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Лидер вновь едет в гости к аутсайдеру. Александр Зинченко сыграет против Виталия Миколенко. Смогут ли "ириски" опять ошарашить "канониров"? Увеличит ли "Арсенал" отрыв от "Манчестер Сити"? Как на этот раз мотивирует свою команду Шон Дайч? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 1 марта – в 21:35 по киевскому времени.

Комментатор: Сергей Швец

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский

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В статье: Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Эвертон (Ливерпуль) АПЛ Александр Зинченко Виталий Миколенко Трансляция Аудио онлайн стрим
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