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Зинченко vs Миколенко. Арсенал – Эвертон. АУДИО онлайн трансляция матча перенесенного 7-го тура АПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок 7-го тура чемпионата Англии между "Эвертоном" и лондонским "Арсеналом".
Лидер вновь едет в гости к аутсайдеру. Александр Зинченко сыграет против Виталия Миколенко. Смогут ли "ириски" опять ошарашить "канониров"? Увеличит ли "Арсенал" отрыв от "Манчестер Сити"? Как на этот раз мотивирует свою команду Шон Дайч? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 1 марта – в 21:35 по киевскому времени.
Комментатор: Сергей Швец
Режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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