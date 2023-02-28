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Тен Хаг хочет подписать в МЮ Осимхена и Де Йонга - СМИ
МЮ планирует усилить состав
Фото: twitter.com/ManUtd
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг настаивает на усилении состава "красных дьяволов" в летнее трансферное окно, выразив желание подписать новичков на позицию форварда и центрального полузащитника.
По информации издания Manchester Evening News, на карандаше у наставника "Юнайтед" форвард "Наполи" Виктор Осимхен. Как сообщает источник, в случае неудачи в переговорах с "Наполи" по Осимену, руководство манчестерского клуба будет вести переговоры с "Тоттенхэмом" касательно перехода Гарри Кейна, остальные кандидаты - Гонсалу Рамуш из "Бенфики" и Мохамед Кудус из "Аякса".
Полузащиту "Манчестер Юнайтед" хочет усилить футболистом "Барселоны" Френки де Йонгом, который уже работал с Тен Хагом в "Аяксе". Также рассматривается кандидатура полузащитника "Боруссии Д" Джуда Беллингема.
Напомним, что
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