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Тен Хаг хочет подписать в МЮ Осимхена и Де Йонга - СМИ

Англия
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МЮ планирует усилить состав

Тен Хаг хочет подписать в МЮ Осимхена и Де Йонга - СМИ

Фото: twitter.com/ManUtd

UA-Футбол
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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг настаивает на усилении состава "красных дьяволов" в летнее трансферное окно, выразив желание подписать новичков на позицию форварда и центрального полузащитника.

По информации издания Manchester Evening News, на карандаше у наставника "Юнайтед" форвард "Наполи" Виктор Осимхен. Как сообщает источник, в случае неудачи в переговорах с "Наполи" по Осимену, руководство манчестерского клуба будет вести переговоры с "Тоттенхэмом" касательно перехода Гарри Кейна, остальные кандидаты - Гонсалу Рамуш из "Бенфики" и Мохамед Кудус из "Аякса".

Полузащиту "Манчестер Юнайтед" хочет усилить футболистом "Барселоны" Френки де Йонгом, который уже работал с Тен Хагом в "Аяксе". Также рассматривается кандидатура полузащитника "Боруссии Д" Джуда Беллингема.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" обыграл "Ньюкасл" в финале Кубка английской лиги. В следующем матче МЮ примет Вест Хэм 1 марта в Кубке Англии.

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В статье: Манчестер Юнайтед Гарри Кейн Эрик тен Хаг Виктор Осимхен
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