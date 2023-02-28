Гвардиола: Если МЮ спустит немного денег, то поднимется до нашего уровня

На выходных "Манчестер Юнайтед" спокойно обыграл "Ньюкасл" в финале Кубка английской лиги, добыв первый трофей с сезона 2016/17.

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал успех подопечных Тен Хага, расскзаав, что нужно сделать "красным дьяволам", чтобы стать на один уровень с "Ман Сити":

"Если они потратят немного больше денег, да, они могут подняться до нашего уровня. До этого они не тратили, верно", - сказал испанец в интервью Beanyman Sports.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" идет на третьем месте турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 49 очков после 24 игр. "Манчестер Сити", который сыграл 25 матчей, идет на второй строчке, в их активе 55 турнирных пунктов.