Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гвардиола: Если МЮ спустит немного денег, то поднимется до нашего уровня
Неоднозначное высказывание тренера "горожан"
Getty Images / Global Images Ukraine
На выходных "Манчестер Юнайтед" спокойно обыграл "Ньюкасл" в финале Кубка английской лиги,
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал успех подопечных Тен Хага, расскзаав, что нужно сделать "красным дьяволам", чтобы стать на один уровень с "Ман Сити":
"Если они потратят немного больше денег, да, они могут подняться до нашего уровня. До этого они не тратили, верно", - сказал испанец в интервью Beanyman Sports.
Напомним, "Манчестер Юнайтед" идет на третьем месте турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 49 очков после 24 игр. "Манчестер Сити", который сыграл 25 матчей, идет на второй строчке, в их активе 55 турнирных пунктов.
Популярное сейчас
- Шахтер сократил расстояние от Днепра-1 до двух очков. Результаты и расписание матчей УПЛ
- В Минобороны РФ отреагировали на бавовну в Туапсе. ВИДЕО взрыва на нефтебазе и ФОТО с места удара
- Забил со штрафного с центра поля. ВИДЕО невероятного гола защитника Фиорентины
- Красная дорожка для Артеты, сине-желтая повязка для Зинченко. АПЛ. Лестер – Арсенал 0:1
- Украинский Роналду. Мудрик легко поднял штангу 150 кг на тренировке. ВИДЕО
- Роман с итальянским секс-символом и ужас фанатов. Кариус возвращается в большой футбол. ФОТО