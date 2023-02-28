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Магуайр - о своем будущем в МЮ: Тренер разговаривает со мной каждый день
Защитник хочет играть больше
Фото: twitter.com/ManUtd
Английский защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр поделился ожиданиями от своих перспектив в команде, выразив уверенность в своих силах:
"Футболист, который хочет играть матчи, выводить парней из подтрибунного туннеля перед игрой. Но я понимаю, что огромная конкуренция за место в составе - это неотъемлемая часть футбола на высоком уровне. Рафа Варан играет очень хорошо, и мы видим, что идея тренера в том, чтобы использовать левоногого защитника в центре. Так что конкуренция за место в составе высокая", - цитирует защитника издание ESPN.
Также, футболист выразил благодарность главному тренеру команды Эрику Тен Хагу, который вернул МЮ вкус побед:
"Думаю, что Тен Хага много раз спрашивали в интервью о моей роли в команде, и он честно сказал, что верит в меня, но это футбол. Это "Манчестер Юнайтед". Мы хотим выигрывать значимые трофеи, а для этого нужна конкуренция за место в составе. Тренер разговаривает со мной каждый день, он действительно уважает меня и считает, что я топовый центральный защитник со всеми качествами, необходимыми для игры в его команде. Но и он, и я понимаем, что те, кто играют в составе, делают это хорошо", - добавил футболист.
Напомним, "Манчестер Юнайтед" идет на третьем месте турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 49 очков после 24 игр.
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