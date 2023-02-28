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Магуайр - о своем будущем в МЮ: Тренер разговаривает со мной каждый день

Англия
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Защитник хочет играть больше

Магуайр - о своем будущем в МЮ: Тренер разговаривает со мной каждый день

Фото: twitter.com/ManUtd

UA-Футбол
Новина українською

Английский защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр поделился ожиданиями от своих перспектив в команде, выразив уверенность в своих силах:

"Футболист, который хочет играть матчи, выводить парней из подтрибунного туннеля перед игрой. Но я понимаю, что огромная конкуренция за место в составе - это неотъемлемая часть футбола на высоком уровне. Рафа Варан играет очень хорошо, и мы видим, что идея тренера в том, чтобы использовать левоногого защитника в центре. Так что конкуренция за место в составе высокая", - цитирует защитника издание ESPN.

Также, футболист выразил благодарность главному тренеру команды Эрику Тен Хагу, который вернул МЮ вкус побед:

"Думаю, что Тен Хага много раз спрашивали в интервью о моей роли в команде, и он честно сказал, что верит в меня, но это футбол. Это "Манчестер Юнайтед". Мы хотим выигрывать значимые трофеи, а для этого нужна конкуренция за место в составе. Тренер разговаривает со мной каждый день, он действительно уважает меня и считает, что я топовый центральный защитник со всеми качествами, необходимыми для игры в его команде. Но и он, и я понимаем, что те, кто играют в составе, делают это хорошо", - добавил футболист.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" идет на третьем месте турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 49 очков после 24 игр.

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В статье: Манчестер Юнайтед Харри Магуайр
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