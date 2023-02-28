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Тилеманс получил тяжелую травму на тренировке Лестера

Англия
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Футболист пропустит около шести недель

Тилеманс получил тяжелую травму на тренировке Лестера

Фото: twitter.com/LCFC

UA-Футбол
Новина українською

"Лестер" остался без ключевого полузащитника команды Юри Тилеманса, который получил тяжелую травму.

Сообщается, что полузащитник попал в клубный лазарет с повреждение связок голеностопного сустава. Ожидается, что на восстановление 25-летнему бельгийцу понадобится порядка шести недель.

Таким образом, вернуться на поле Тилеманс сможет в лучшем случае в начале апреле, а в реальной перспективе – примерно в середине апреля.

Тилеманс в нынешнем сезоне провел за "Лестер" во всех турнирах 29 матчей, забил 4 гола, сделал 1 ассист.

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В статье: Юри Тилеманс Лестер Сити
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