Тилеманс получил тяжелую травму на тренировке Лестера

"Лестер" остался без ключевого полузащитника команды Юри Тилеманса, который получил тяжелую травму.

Сообщается, что полузащитник попал в клубный лазарет с повреждение связок голеностопного сустава. Ожидается, что на восстановление 25-летнему бельгийцу понадобится порядка шести недель.

Таким образом, вернуться на поле Тилеманс сможет в лучшем случае в начале апреле, а в реальной перспективе – примерно в середине апреля.

Тилеманс в нынешнем сезоне провел за "Лестер" во всех турнирах 29 матчей, забил 4 гола, сделал 1 ассист.