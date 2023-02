Кубок Англии. Де Дзерби выводит Брайтон в четвертьфинал, вылет Лестера, очередной гол Соломона

“Брайтон” стал первым четвертьфиналистом Кубка Англии, победив холодным зимним вечером в Стоке. И при помощи своего чемпиона мира.

Команда Роберто Де Дзерби набрала всего одно очко в двух последних турах АПЛ, что не могло не раздражать амбициозного итальянского тренера. В результате “Брайтон” был хорошо подготовлен к игре против непросто соперника из Чемпиошипа и игра складывалась по сценарию гостей. Когда “Брайтон” атаковал, он этот делал остро, когда защищался, то не позволял “Сток Сити” создавать хорошие шансы.

Единственный гол за “Брайтон” забил 18-летний форвард Эван Фергюсон. Центрбек Льюис Данк отдал разрезной пас на Митому, японец хорошо открылся и выкотил мяч под удар ирландскому нападающему. 1:0.

How may I assist you ???? Unselfish play from Mitoma, as Evan Ferguson finishes for @OfficialBHAFC #EmiratesFACup pic.twitter.com/N6am2kzjwt

Сенсация случилась уже во втором матче. “Блэкберн” Йона Даль Томассона занимает четвертое место в Чемпионшипе и не проигрывает девять матчей, но все же сложно было предположить, что “лисы” проиграют на своем поле команде из второго дивизиона. И это было именно поражение “Лестера”. Два своих гола “Блэкберн” забивал после ужасных ошибок игроков “Лестера” на своей половине поля, и ошибок было больше, чем голов. Ситуация могла быть еще хуже.

А так “Лестер” едва не отыгрался. На 67-й минуте Ихеаначо после прострела Барнса отыграл один мяч, и в конце игры команда Брендана Роджерса устроила настоящее давление на ворота датского тренера. Но “Блэкберн” все же выстоял – победа 2:1.

???? ???????????????????????? ???????????????????????????????? ????????????????????????????????!



We're in the #EmiratesFACup quarter-finals for the first time since 2015! ????@SamSzmodics | #LEIvROV | #Rovers ????⚪️ pic.twitter.com/EanNVP6GP8