Кубок Англии. Де Дзерби выводит Брайтон в четвертьфинал, вылет Лестера, очередной гол Соломона

“Брайтон” стал первым четвертьфиналистом Кубка Англии, победив холодным зимним вечером в Стоке. И при помощи своего чемпиона мира.

Команда Роберто Де Дзерби набрала всего одно очко в двух последних турах АПЛ, что не могло не раздражать амбициозного итальянского тренера. В результате “Брайтон” был хорошо подготовлен к игре против непросто соперника из Чемпиошипа и игра складывалась по сценарию гостей. Когда “Брайтон” атаковал, он этот делал остро, когда защищался, то не позволял “Сток Сити” создавать хорошие шансы.

Единственный гол за “Брайтон” забил 18-летний форвард Эван Фергюсон. Центрбек Льюис Данк отдал разрезной пас на Митому, японец хорошо открылся и выкотил мяч под удар ирландскому нападающему. 1:0.

How may I assist you ????



Unselfish play from Mitoma, as Evan Ferguson finishes for @OfficialBHAFC#EmiratesFACup pic.twitter.com/N6am2kzjwt — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 28, 2023

Сенсация случилась уже во втором матче. “Блэкберн” Йона Даль Томассона занимает четвертое место в Чемпионшипе и не проигрывает девять матчей, но все же сложно было предположить, что “лисы” проиграют на своем поле команде из второго дивизиона. И это было именно поражение “Лестера”. Два своих гола “Блэкберн” забивал после ужасных ошибок игроков “Лестера” на своей половине поля, и ошибок было больше, чем голов. Ситуация могла быть еще хуже.

А так “Лестер” едва не отыгрался. На 67-й минуте Ихеаначо после прострела Барнса отыграл один мяч, и в конце игры команда Брендана Роджерса устроила настоящее давление на ворота датского тренера. Но “Блэкберн” все же выстоял – победа 2:1.

Впервые с 2010 года сыграет в четвертьфинале Кубка Англии “Фулхэм”. “Эффект нового тренера” в “Лидсе” действовал всего один матч. Объективно говоря, чемпионат для “Лидса” важнее Кубка Англии, но нельзя говорить, что команда Хави Грасии не хотела выиграть. Были старания, были удары, были шансы. Но “Фулхэм” действовал эффективнее и забил два супергола.

Сначала португалец Жоау Палинья сделал отбор в центре поля и сам мощно пробил с 25 метров.

А во втором тайме свой четвертый гол в последних четырех матчах забил Манор Соломон. И снова смещение с фланга и удар в дальний угол. Красота.

Кубок Англии, пятый раунд

“Сток Сити” (II) – “Брайтон” 0:1

Гол: Фергюсон 30

“Сток Сити”: Бонэм – Стерлинг (Клукас 68), Туанзебе (Тэйлор 76), Уилмот, Хувер – Бейкер, Томпсон, Лоран (Смоллбоун 46) – Кэмпбелл (Селина 76), Браун (Лоу 83), Таймон

“Брайтон”: Стил – Лампти, Данк, ван Хекке, Гросс – Кайседо, Мак Аллистер – Митома (Энсизо 75), Буонанотте (Велтман 69), Сармиенто (Уэлбек 79) – Фергюсон (Ундав 69)

Предупреждения: Лоран 21, Бейкер 50 – Ундав 90

“Лестер” – “Блэкберн” (II) 1:2

Голы: Ихеаначо 67 – Долан 33, Шмодич 52

“Лестер”: Айверсен – Перейра (Кастань 73), Амарти, Фас, Томас (Кристиансен 57) – Прат (Ихеаначо 58), Сумаре (Менди 74), Дьюсбери-Холл – Тете (Дака 74), Варди, Барнс

“Блэкберн”: Пирс – Пикеринг, Хайм, Картер, Ранкин-Костелло (Бриттен 61) – Мортон (Филлипс 84), Трэвис – Долан, Шмодич, Хеджс (Бакли 84) – Галлахер (Вэйл 76)

Предупреждения: Томас 16, Ихеаначо 83, Менди 90+4 – Шмодич 83

“Фулхэм” – “Лидс” 2:0

Голы: Палинья 21, Соломон 56

“Фулхэм”: Родак – Соареш (Тете 90), Адарабийо, Рим, Робинсон – Лукич, Палинья (Харрисон рид 81) – Уилсон (Виллиан 82), Перейра, Соломон (Декордова-Рид 81) – Митрович (Винисиус 69)

“Лидс”: Мелье – Фирпо, Кох, Кристенсен, Эйлинг – Рока (Ааронсон 74), Адамс, Маккенни – Ньонто (Харрисон 64), Рюттер (Бамфорд 63), Саммервилл