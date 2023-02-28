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Кубок Англии. Манчестер Сити забил три гола Бристоль Сити
Легкая победа горожан над командой Чемпионшипа
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Кубок Англии, пятый раунд. Бристоль, “Эштон Гейт Стэдиум”
“Бристоль Сити” (II) – “Манчестер Сити” 0:3
Голы: Фоден 7, Фоден 74, Де Брюйне 81
“Бристоль Сити”: О’Лири – Таннер (Вайманн 46), Вайнер, Калас, Принг (Дасилва 77) – Джеймс (Кинг 89), Уильямс (Тэйлор-Кларк 89) – Сайкс, Скотт, Белл – Уэллс
“Манчестер Сити”: Ортега (Эдерсон 46) – Аке (Гомес 83), Диаш, Аканджи – Филлипс, Льюис – Фоден (Палмер 83), Силва (Перроне 88), Де Брюйне, Марез (Грилиш 71) – Альварес
Предупреждения: Уильямс 87 – Фоден 66, Силва 87
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