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Кубок Англии. Манчестер Сити забил три гола Бристоль Сити

Англия
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Легкая победа горожан над командой Чемпионшипа

Кубок Англии. Манчестер Сити забил три гола Бристоль Сити

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок Англии, пятый раунд. Бристоль, “Эштон Гейт Стэдиум”

“Бристоль Сити” (II) – “Манчестер Сити” 0:3

Голы: Фоден 7, Фоден 74, Де Брюйне 81

“Бристоль Сити”: О’Лири – Таннер (Вайманн 46), Вайнер, Калас, Принг (Дасилва 77) – Джеймс (Кинг 89), Уильямс (Тэйлор-Кларк 89) – Сайкс, Скотт, Белл – Уэллс

“Манчестер Сити”: Ортега (Эдерсон 46) – Аке (Гомес 83), Диаш, Аканджи – Филлипс, Льюис – Фоден (Палмер 83), Силва (Перроне 88), Де Брюйне, Марез (Грилиш 71) – Альварес

Предупреждения: Уильямс 87 – Фоден 66, Силва 87

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В статье: Бристоль Сити Кубок Англии Манчестер Сити Кевин Де Брюйне Фил Фоден
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