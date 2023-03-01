Легкое дело даже без Холанда. Видео голов и обзор матча Бристоль - Ман Сити 0:3

"Бристоль Сити" даже на уровне Чемпионшипа звезд с неба не хватает и идет в середине турнирной таблицы. Поэтому ожидаемо не стал помехой для "Ман Сити" в пятом раунде Кубка Англии. Хосеп Гвардиола провел ротацию в составе, дал отдохнуть Эрлингу Холанду и выпустил в основе резервного голкипера Штефана Ортегу. Впрочем, все равно забивали те, кто регулярно это делает и в АПЛ: Фоден и де Брюйне.

Кубок Англии, пятый раунд. Бристоль, "Эштон Гейт Стедиум"

"Бристоль Сити" (II) – "Манчестер Сити" 0:3

Голы: Фоден 7, Фоден 74, де Брюйне 81