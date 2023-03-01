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Легкое дело даже без Холанда. Видео голов и обзор матча Бристоль - Ман Сити 0:3

Англия
(1 голосов)

"Горожане" выходят в четвертьфинал английского кубка

Легкое дело даже без Холанда. Видео голов и обзор матча Бристоль - Ман Сити 0:3

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Бристоль Сити" даже на уровне Чемпионшипа звезд с неба не хватает и идет в середине турнирной таблицы. Поэтому ожидаемо не стал помехой для "Ман Сити" в пятом раунде Кубка Англии. Хосеп Гвардиола провел ротацию в составе, дал отдохнуть Эрлингу Холанду и выпустил в основе резервного голкипера Штефана Ортегу. Впрочем, все равно забивали те, кто регулярно это делает и в АПЛ: Фоден и де Брюйне.

Кубок Англии, пятый раунд. Бристоль, "Эштон Гейт Стедиум"
"Бристоль Сити" (II) – "Манчестер Сити" 0:3
Голы: Фоден 7, Фоден 74, де Брюйне 81

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В статье: Бристоль Сити Манчестер Сити
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