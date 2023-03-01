АПЛ. Арсенал – Эвертон 4:0. Ассист Зинченко в зону Миколенко положил начало разгрому

В начале февраля "Эвертон" добыл сенсационную минимальную победу над "Арсеналом" на "Гудисон Парк" (1:0). Отметив в анонсе, что на "Эмирейтс" нас ждет совсем другой матч, мы не ошиблись.

Хотя, как ни странно, в первом тайме "Арсенал" показал очень мало конструктива на финальной трети поля. Да, "канониры" подходили к штрафной площадке Пикфорда, подолгу катали снаряд, однако до забитого под занавес 45-минутки мяча хозяева вообще не беспокоили Джордана. Можно вспомнить лишь пристрелку Жоржиньо над девяткой после интересной скидки Зинченко во время розыгрыша углового, на этом все.

А вот "ириски" не только компактно действовали в обороне, но и даже имели шансы подловить "пушкарей" на их ошибках у ворот Рамздейла. В одном из эпизодов Зинченко привез атаку на владения команды Артеты – "Эвертон" из нее ничего не выжал. Дважды у "Арсенала" провалился правый фланг защиты, из зоны ответственности Бена Уайта прострелы следовали прямо в ноги Мопе. В первый раз Нил хотел пробить пяткой, тщетно, а затем он замешкался и его выстрел накрыл Габриэл.

Battling for the breakthrough ????



???? 0-0 ???? (36) pic.twitter.com/i0WpbMuRjz — Arsenal (@Arsenal) March 1, 2023

Зинченко и Миколенко, как вы уже поняли, вышли в старте своих команд и непосредственно стали участниками первого гола "Арсенала", который мы уже успели анонсировать выше. Он не особо вытекал из логики игры, но стал моментом триумфа для одного украинца и провалом для другого.

Александр ситуативно сместился на фланг Миколенко и идеально попал в тайминг с передачей в коридор на Саку, Виталий упустил семерку хозяев, отвлекшись на рывок Мартинелли, в результате чего Букайо прошил ближний угол ворот Пикфорда (1:0). Можно предъявить претензии не только к Миколенко, но еще и к Макнилу, Дуайт забыл за Габриэля и заставил Виталия разрываться в рамках и без того сложного эпизода.

В уже компенсированное к первому тайму время "Арсенал" умудрился удвоить счет. Точнее, "Эвертон" посыпался и свел на нет весь свой оборонительный перформанс. Если Мартинелли хавбек "ирисок" Гейе видел, то Саку за своей спиной – точно нет. Букайо одним касанием и обокрал Идриссу, и вывел Габриэля один на один. Бразилец такую прекрасную возможность не упустил (2:0). К слову, легитимность гола установил VAR, респект технологиям.

Gabigol x Little Chilli ???? pic.twitter.com/7Vvn3qww6d — Arsenal (@Arsenal) March 1, 2023

Честно говоря, вторая половина встречи превратилась в большую формальность длиной в 47 минут (45+2). "Арсенал" куражился, забрасывал штрафную площадку "Эвертона" элегантными черпаками, комбинировал чуть ли не перед вратарской. "Ириски" имели всего пару моментов, но Рамздейл в этот вечер пропускать не собирался.

На экваторе тайма Эдегор замкнул прострел Троссара (3:0), норвежец набегал на 11-метровую отметку в полном одиночестве. Стоит отметить, что Леандро прекрасен в качестве ложной девятки. Из-за нововведения Артеты Нкетиа присел в запас; возможно, непросто будет по возвращении из лазарета и Габи Жезусу.

Четвертый гол "канониры" тоже реализовали как по нотам: плеймейкер Зинченко, прежде чем уйти на замену, не проигнорировал Нкетию, а Эдди ассистировал на дубль Мартинелли (4:0). "Арсенал" уверенно побеждает и сравнивается с "Манчестер Сити" по количеству сыгранных матчей. Команда Артеты лидирует с чистым отрывом в 5 очков.

Zinchenko has put on a passing clinic tonight.



Slide rule ???? pic.twitter.com/jDd5hb9oHR — Opta Analyst (@OptaAnalyst) March 1, 2023

Позитив в игре Миколенко выловить было сложно, украинца заковали в его зону и сильно потрепали. Впрочем, как и весь коллектив Дайча. Вообще, что касается "Эвертона", то дела у "ирисок" неважные. Зона вылета, 18-е место, 21 зачетный пункт – столько же, сколько и у "Борнмута". Правда, и у "вишен" (19-я позиция), и у "Саутгемптона (20-я), и у "Лидса (17-я), и даже у "Вест Хэма (16-я) есть матч в запасе.

A FOURmidable team performance ???? pic.twitter.com/xLQ6yBvGtX — Arsenal (@Arsenal) March 1, 2023

АПЛ, 7-й тур (перенесенный)

Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

"Арсенал" – "Эвертон" 4:0

Голы: Сака (40), Мартинелли (45+1, 80), Эдегор (71)

"Арсенал": Рамздейл – Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко (Тирни, 82) – Эдегор, Жоржиньо (Партей, 46), Джака (Виейра, 72) – Сака (Смит-Роу), Троссард (Нкетиа, 72) – Мартинелли

"Эвертон": Пикфорд – Коулман (Годфри, 61), Кин, Тарковский, Миколенко – Ивоби, Онана, Гейе (Холгейт, 46), Дукуре (Дэвис, 79), Макнил – Мопе (Грэй, 61)

Предупреждения: Тарковский (51), Годфри (66)