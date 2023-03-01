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АПЛ. Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0. Шестое место и четвертый клиншит подряд

Англия
(1 голосов)

Красные смогли дожать вулвз

АПЛ. Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0. Шестое место и четвертый клиншит подряд

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, седьмой тур. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” – “Вулверхэмптон” 2:0

Голы: ван Дейк 73, Салах 77

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд (Милнер 89), Конате, ван Дейк, Цимикас – Эллиотт, Фабиньо, Байчетич (Хендерсон 79) – Салах, Нуньес (Фирмино 89), Жота (Гакпо 76)

“Вулверхэмптон”: Са – Буэно (Аит-Нури 24), Килман, Доусон, Семеду – Лемина, Невеш – Нуньеш (Гомеш 64), Моутинью (Поденсе 63), Сарабия (Траоре 46) – Хименес (Коста 79)

Предупреждения: Байчетич 15, Фабиньо 53 – Семеду 36, Сарабия 45+4, Невеш 68

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В статье: Английская Премьер-лига Вулверхэмптон АПЛ Ливерпуль Мохамед Салах Вирджил ван Дейк Дарвин Нуньес
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