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АПЛ. Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0. Шестое место и четвертый клиншит подряд
Красные смогли дожать вулвз
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, седьмой тур. Ливерпуль, “Энфилд”
“Ливерпуль” – “Вулверхэмптон” 2:0
Голы: ван Дейк 73, Салах 77
“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд (Милнер 89), Конате, ван Дейк, Цимикас – Эллиотт, Фабиньо, Байчетич (Хендерсон 79) – Салах, Нуньес (Фирмино 89), Жота (Гакпо 76)
“Вулверхэмптон”: Са – Буэно (Аит-Нури 24), Килман, Доусон, Семеду – Лемина, Невеш – Нуньеш (Гомеш 64), Моутинью (Поденсе 63), Сарабия (Траоре 46) – Хименес (Коста 79)
Предупреждения: Байчетич 15, Фабиньо 53 – Семеду 36, Сарабия 45+4, Невеш 68
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