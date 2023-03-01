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Кубок Англии. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 3:1. Достаточно включиться всего на 15 минут

Англия
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(3 голосов)

“Манкунианцы” одерживают волевую победу

Кубок Англии. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 3:1. Достаточно включиться всего на 15 минут

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок Англии, 1/8 финала

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Майк Солсбери

“Манчестер Юнайтед” продолжает удивлять и гнуть свою линию. И здесь речь не в победах или безумной игре, а в взвешенности решений и выжидании момента. “Манкунианцы” практически весь матч валяли дурака и были почти на волоске от вылета из Кубка, однако поединок длится 90 минут и голы в дополнительное время все-таки считаются (да, мнение Блохина в Англии и не только не учитывают).

До перерыва коллективы играли очень спокойно. Даже можно сказать, что был тренировочный темп. Время от времени встречались атакующие вспышки, и дважды команды могли забить. Сначала после замечательных индивидуальных действий Антони и Мактоминея пробил Забицер – Ареоля потащил. А потом еще де Хеа выиграл дуэль у Антонио, который должен был забивать при выходе один на один. Оборона хозяев провалилась, и у ямайца был 100-процентный шанс.

Тен Хаг в перерыве сразу же поменял Мактоминея. Пока не готов шотландец к игре со старта, Каземиро вышел спасать центр поля. Поначалу это не очень получалось хозяевам.

На 51-й минуте Соучек выиграл верховую борьбу, но де Хеа потащил. Спустя еще три минуты испанец уже глазами проводил полет мяча в правую девятку после удара Бенрахма. Не успели его накрыть защитники хозяев.

Этот гол был более логичен, чем наоборот. И “манкунианцы” на тот момент еще не проснулись. Если бы такой сценарий продолжился, то матч бы и завершился победой "Вест Хэма". Однако тен Хаг сразу начал смены: на поле вышли Рашфорд и Мартинес. Через некоторое время игра стала изменять вектор.

Хозяева перевернули сценарий игры – они начали массово атаковать. На 72-й минуте Каземиро забил головой, но VAR увидел офсайд у бразильца. Еще через пять минут счет легально оказался равным: Агерд, прекрасно игравший до перерыва, срезал мяч в собственные ворота.

Атака "Вест Хэма" буквально исчезла. Если бы хозяева не довели матч до победы в основное время, то в дополнительное точно бы дожали. Но “Манчестер Юнайтед” сделал так, чтобы не тратить лишние силы.

На 90-й минуте забил Гарначо, а через пять минут точку поставил Фред. Дважды оборона гостей ошиблась, и в двух голах принял участие Вегхорст. Хотя нападающий и не забивает, но вклад в результаты МЮ делает весомый.

Следующим соперником "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии станет "Фулхэм", и снова "манкунианцы" будут играть дома, как и во всех матчах этого турнира в текущем сезоне. Поединок запланирован на 18 марта.

"Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм" 3:1

Голы: Агерд 77 (авт.), Гарначо 90, Фред 90+5 – Бенрахма 54

Манчестер Юнайтед: де Хеа – Далот, Магуайр, Линделеф (Мартинес 58), Маласия – Мактоминей (Каземиро 46), Забитцер (Фред 86) – Гарначо (Варан 90+3), Фернандеш, Антони (Рашфорд 58) – Вегхорст

Вест Хэм: Ареола – Джонсон, Огбонна, Агерд, Эмерсон – Соучек, Райс – Форнальс (Боуэн 74), Пакета, Бенрахма – Антонио (Скамакка 86)

Предупреждения: Магуайр 27, Мактоминей 32 – Пакета 82

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В статье: Манчестер Юнайтед Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (1)
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vismut (Запорожье)
01.03.2023 в 23:54
Браво МЮ!!!
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