Кубок Англии. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 3:1. Достаточно включиться всего на 15 минут

Кубок Англии, 1/8 финала

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Майк Солсбери

“Манчестер Юнайтед” продолжает удивлять и гнуть свою линию. И здесь речь не в победах или безумной игре, а в взвешенности решений и выжидании момента. “Манкунианцы” практически весь матч валяли дурака и были почти на волоске от вылета из Кубка, однако поединок длится 90 минут и голы в дополнительное время все-таки считаются (да, мнение Блохина в Англии и не только не учитывают).

До перерыва коллективы играли очень спокойно. Даже можно сказать, что был тренировочный темп. Время от времени встречались атакующие вспышки, и дважды команды могли забить. Сначала после замечательных индивидуальных действий Антони и Мактоминея пробил Забицер – Ареоля потащил. А потом еще де Хеа выиграл дуэль у Антонио, который должен был забивать при выходе один на один. Оборона хозяев провалилась, и у ямайца был 100-процентный шанс.

Тен Хаг в перерыве сразу же поменял Мактоминея. Пока не готов шотландец к игре со старта, Каземиро вышел спасать центр поля. Поначалу это не очень получалось хозяевам.

На 51-й минуте Соучек выиграл верховую борьбу, но де Хеа потащил. Спустя еще три минуты испанец уже глазами проводил полет мяча в правую девятку после удара Бенрахма. Не успели его накрыть защитники хозяев.

Этот гол был более логичен, чем наоборот. И “манкунианцы” на тот момент еще не проснулись. Если бы такой сценарий продолжился, то матч бы и завершился победой "Вест Хэма". Однако тен Хаг сразу начал смены: на поле вышли Рашфорд и Мартинес. Через некоторое время игра стала изменять вектор.

Хозяева перевернули сценарий игры – они начали массово атаковать. На 72-й минуте Каземиро забил головой, но VAR увидел офсайд у бразильца. Еще через пять минут счет легально оказался равным: Агерд, прекрасно игравший до перерыва, срезал мяч в собственные ворота.

Атака "Вест Хэма" буквально исчезла. Если бы хозяева не довели матч до победы в основное время, то в дополнительное точно бы дожали. Но “Манчестер Юнайтед” сделал так, чтобы не тратить лишние силы.

На 90-й минуте забил Гарначо, а через пять минут точку поставил Фред. Дважды оборона гостей ошиблась, и в двух голах принял участие Вегхорст. Хотя нападающий и не забивает, но вклад в результаты МЮ делает весомый.

