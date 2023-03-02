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Компани против Сити, легкий соперник Де Дзерби. Состоялась жеребьевка 1/4 Кубка Англии

Англия
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В полуфинале будет как минимум одна команда из Чемпионшипа

Компани против Сити, легкий соперник Де Дзерби. Состоялась жеребьевка 1/4 Кубка Англии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Четыре на четыре. В четвертьфинале Кубка Англии сыграют всего две команды из традиционного топ-6 (“Манчестер Сити” и “Манчестер Юнайтед”), к ним из АПЛ присоединись “Фулхэм” и “Брайтон”. В 1/4 пробились сразу три команды из Чемпионшипа, но главную сенсацию сотворил представитель Лиги 2 (четвертый дивизион) “Гримсби Таун”, выбивший “Саутгемптон”. Следующим соперником “моряков” будет “Брайтон” Роберто Де Дзерби.

Интригует встреча главного тренера “Бернли” Венсана Компани против своей бывшей команды “Манчестер Сити”. Также в полуфинале будет как минимум одна команда из Чемпионшипа.

Результаты жеребьевки четвертьфинала Кубка Англии.

  • “Манчестер Сити” – “Бернли” (II)
  • “Манчестер Юнайтед” – “Фулхэм”
  • “Брайтон” – “Гримсби Таун” (IV)
  • “Шеффилд Юнайтед” (II) – “Блэкберн Роверс” (II)

Матчи состояться 18 и 19 марта.

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В статье: Венсан Компани Кубок Англии Фулхэм (Лондон) Манчестер Сити Брайтон энд Хоув Альбион Манчестер Юнайтед Шеффилд Юнайтед Бернли Блэкберн Роверс
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