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Компани против Сити, легкий соперник Де Дзерби. Состоялась жеребьевка 1/4 Кубка Англии
В полуфинале будет как минимум одна команда из Чемпионшипа
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Четыре на четыре. В четвертьфинале Кубка Англии сыграют всего две команды из традиционного топ-6 (“Манчестер Сити” и “Манчестер Юнайтед”), к ним из АПЛ присоединись “Фулхэм” и “Брайтон”. В 1/4 пробились сразу три команды из Чемпионшипа, но главную сенсацию сотворил представитель Лиги 2 (четвертый дивизион) “Гримсби Таун”, выбивший “Саутгемптон”. Следующим соперником “моряков” будет “Брайтон” Роберто Де Дзерби.
Интригует встреча главного тренера “Бернли” Венсана Компани против своей бывшей команды “Манчестер Сити”. Также в полуфинале будет как минимум одна команда из Чемпионшипа.
Результаты жеребьевки четвертьфинала Кубка Англии.
- “Манчестер Сити” – “Бернли” (II)
- “Манчестер Юнайтед” – “Фулхэм”
- “Брайтон” – “Гримсби Таун” (IV)
- “Шеффилд Юнайтед” (II) – “Блэкберн Роверс” (II)
Матчи состояться 18 и 19 марта.
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