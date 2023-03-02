Компани против Сити, легкий соперник Де Дзерби. Состоялась жеребьевка 1/4 Кубка Англии

Четыре на четыре. В четвертьфинале Кубка Англии сыграют всего две команды из традиционного топ-6 (“Манчестер Сити” и “Манчестер Юнайтед”), к ним из АПЛ присоединись “Фулхэм” и “Брайтон”. В 1/4 пробились сразу три команды из Чемпионшипа, но главную сенсацию сотворил представитель Лиги 2 (четвертый дивизион) “Гримсби Таун”, выбивший “Саутгемптон”. Следующим соперником “моряков” будет “Брайтон” Роберто Де Дзерби.

Интригует встреча главного тренера “Бернли” Венсана Компани против своей бывшей команды “Манчестер Сити”. Также в полуфинале будет как минимум одна команда из Чемпионшипа.

Результаты жеребьевки четвертьфинала Кубка Англии.

“Манчестер Сити” – “Бернли” (II)

“Манчестер Юнайтед” – “Фулхэм”

“Брайтон” – “Гримсби Таун” (IV)

“Шеффилд Юнайтед” (II) – “Блэкберн Роверс” (II)

Матчи состояться 18 и 19 марта.