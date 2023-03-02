Зинченко сломал оборону Миколенко. Арсенал - Эвертон 4:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча перенесенного 7-го тура АПЛ, в котором встречались Арсенал и Эвертон. Ириски 40 минут успешно защищались против лидера, а затем Александр Зинченко классным пасом вывел на удар Букайо Сака. Голевая атака прошла как раз по зоне, которую защищал Миколенко. Первый гол стал переломным – Арсенал еще до перерыва закрепил преимущество, а во втором тайме оформил разгром. В четвертом голе Зинченко отдал ключевой предголевой пас. Арсенал укрепил свое лидерство, его преимущество над Сити составляет 5 очков, Эвертон идет в зоне вылета.

Английская Премьер-лига. 7-й тур

1 марта. Лондон. Стадион Эмирейтс

Арсенал – Эвертон 4:0

Голы: Сака 40, Мартинелли 45+1, Эдегор 71, Мартинелли 80