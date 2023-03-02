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Зинченко сломал оборону Миколенко. Арсенал - Эвертон 4:0. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Арсенал – Эвертон, чемпионат Англии, 1 марта 2023
фото - Getty Images
Вашему вниманию видео обзор матча перенесенного 7-го тура АПЛ, в котором встречались Арсенал и Эвертон. Ириски 40 минут успешно защищались против лидера, а затем Александр Зинченко классным пасом вывел на удар Букайо Сака. Голевая атака прошла как раз по зоне, которую защищал Миколенко. Первый гол стал переломным – Арсенал еще до перерыва закрепил преимущество, а во втором тайме оформил разгром. В четвертом голе Зинченко отдал ключевой предголевой пас. Арсенал укрепил свое лидерство, его преимущество над Сити составляет 5 очков, Эвертон идет в зоне вылета.
Английская Премьер-лига. 7-й тур
1 марта. Лондон. Стадион Эмирейтс
Арсенал – Эвертон 4:0
Голы: Сака 40, Мартинелли 45+1, Эдегор 71, Мартинелли 80
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