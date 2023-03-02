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Артета: Качества Зинченко позволяют нам быть непредсказуемыми
Наставник "Арсенала" - о важности украинца для команды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В среду, 1 марта, состоялся перенесенный матч 7-го тура АПЛ, в котором встречались "Арсенал" и "Эвертон". Игра в Лондоне завершилась со счетом 4:0 в пользу канониров.
В этом поединке украинец Александр Зинченко отметился результативным пассом. Главный тренер лондонцев Миккель Артета высказался о перформансе игрока.
"Вот почему мы привезли его сюда. Потому что он привносит в команду что-то новое. Его менталитет и способность делать определенные вещи позволяют нам быть непредсказуемыми и создавать много угроз каждый раз, когда мы владеем мячом", - цитирует Артету официальный сайт "канониров".
Напомним, что Зинченко стал одним из лучших игроков "Арсенала" в матче против "Эвертона".
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