  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Артета: Качества Зинченко позволяют нам быть непредсказуемыми
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Артета: Качества Зинченко позволяют нам быть непредсказуемыми

Англия
(1 голосов)

Наставник "Арсенала" - о важности украинца для команды

Артета: Качества Зинченко позволяют нам быть непредсказуемыми

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В среду, 1 марта, состоялся перенесенный матч 7-го тура АПЛ, в котором встречались "Арсенал" и "Эвертон". Игра в Лондоне завершилась со счетом 4:0 в пользу канониров.

В этом поединке украинец Александр Зинченко отметился результативным пассом. Главный тренер лондонцев Миккель Артета высказался о перформансе игрока.

"Вот почему мы привезли его сюда. Потому что он привносит в команду что-то новое. Его менталитет и способность делать определенные вещи позволяют нам быть непредсказуемыми и создавать много угроз каждый раз, когда мы владеем мячом", - цитирует Артету официальный сайт "канониров".

Напомним, что Зинченко стал одним из лучших игроков "Арсенала" в матче против "Эвертона".

Читайте такжеАПЛ. Арсенал – Эвертон 4:0. Ассист Зинченко в зону Миколенко положил начало разгрому
По теме
yellow-arrow
Угадайте клуб по футболистам, которые в нем играли - Квиз
yellow-arrow
Зинченко сломал оборону Миколенко. Арсенал - Эвертон 4:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Компани против Сити, легкий соперник Де Дзерби. Состоялась жеребьевка 1/4 Кубка Англии
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Эвертон (Ливерпуль) Александр Зинченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
arsenal.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
02.03.2023 в 08:44
Його тренер, його команда, відповідно і гра йде!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде