Liberty Media может приобрести акции Ливерпуля

Американская компания Liberty Media, владеющая Формулой-1, может стать одной из инвесторов английского футбольного клуба "Ливерпуль", пишет Telegraph.

Нынешние владельцы "Ливерпуля" Fenway Sports Group ищут инвесторов, которые могут стать миноритарным владельцем клуба, и Liberty является одним из претендентов. "Ливерпуль" не готов к полной продаже и неизвестно, какую долю акций может приобрести Liberty.

"Ливерпуль" в нынешнем сезоне АПЛ располагается на шестом месте в турнирной таблице после 24 матчей.