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Liberty Media может приобрести акции Ливерпуля

Англия
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Нынешние владельцы Ливерпуля ищут инвесторов

Liberty Media может приобрести акции Ливерпуля

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Американская компания Liberty Media, владеющая Формулой-1, может стать одной из инвесторов английского футбольного клуба "Ливерпуль", пишет Telegraph.

Нынешние владельцы "Ливерпуля" Fenway Sports Group ищут инвесторов, которые могут стать миноритарным владельцем клуба, и Liberty является одним из претендентов. "Ливерпуль" не готов к полной продаже и неизвестно, какую долю акций может приобрести Liberty.

"Ливерпуль" в нынешнем сезоне АПЛ располагается на шестом месте в турнирной таблице после 24 матчей.

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В статье: Ливерпуль Liberty Media
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