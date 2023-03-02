Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Liberty Media может приобрести акции Ливерпуля
Нынешние владельцы Ливерпуля ищут инвесторов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Американская компания Liberty Media, владеющая Формулой-1, может стать одной из инвесторов английского футбольного клуба "Ливерпуль", пишет Telegraph.
Нынешние владельцы "Ливерпуля" Fenway Sports Group ищут инвесторов, которые могут стать миноритарным владельцем клуба, и Liberty является одним из претендентов. "Ливерпуль" не готов к полной продаже и неизвестно, какую долю акций может приобрести Liberty.
"Ливерпуль" в нынешнем сезоне АПЛ располагается на шестом месте в турнирной таблице после 24 матчей.
Популярное сейчас
- Легионер Динамо может сменить гражданство – Источник
- Артета: Качества Зинченко позволяют нам быть непредсказуемыми
- Зинченко сломал оборону Миколенко. Арсенал - Эвертон 4:0. Видео голов и обзор матча
- Статистика Мудрика в игре против Тоттенхэма. Михаил отыграл 13 минут
- Вратарь Динамо похвастался новой патриотической татуировкой. ФОТО
- Красотка дня. Неповторимая Даша Савина украсила своим присутствием триумф Шахтера в Ренне. ФОТО