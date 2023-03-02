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Ньюкасл хочет подписать полузащитника Берселоны в летнее ТО

Англия
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Рафинья может вернуться в АПЛ

Ньюкасл хочет подписать полузащитника Берселоны в летнее ТО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Английский "Ньюкасл" определился с главной трансферной целью на летнее трансферное окно - "сороки" хотят заполучить бразильского футболиста "Барселоны Рафинью.

По информации испанского издания Sport.es, бразилец заинтересован в возвращении в Англию, где ранее успешно выступал в составе "Лидса".

Никаких финансовых деталей потенциального трансфера не сообщается, однако, уже известно, что руководство "сорок" связались с "сине-гранатовыми" для будущей сделки.

Рафинья в текущем сезоне провел 34 матча за Барселону во всех турнирах. В его активе семь голов и девять результативных передач.

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В статье: Рафинья Барселона Ньюкасл
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