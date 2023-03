Зинченко номинирован на звания лучшего футболиста Арсенала в феврале

Украинский футболист лондонского "Арсенала" Александр Зинченко номинирован на звание лучшего футболиста своей команды по итогам февраля. Об этом сообщает клубная пресс-служба лондонцев.

Конкурентами украинца в борьбе за престижную награду будут еще три одноклубника - бразильский защитник Габриэл, новичок Жоржиньо и английский вингер Букайо Сака. Поддержать Зинченко можно по ссылке.

Four Player of the Month nominees...



???????? @biel_m04

???????? Jorginho

???????????????????????????? @BukayoSaka87

???????? Zinchenko



Vote now for our February winner ????