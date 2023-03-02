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Зинченко номинирован на звания лучшего футболиста Арсенала в феврале
Украинец может получить престижную награду во второй раз подряд
Фото: facebook.com/Arsenal
Украинский футболист лондонского "Арсенала" Александр Зинченко номинирован на звание лучшего футболиста своей команды по итогам февраля. Об этом сообщает клубная пресс-служба лондонцев.
Конкурентами украинца в борьбе за престижную награду будут еще три одноклубника - бразильский защитник Габриэл, новичок Жоржиньо и английский вингер Букайо Сака. Поддержать Зинченко можно по ссылке.
Four Player of the Month nominees...— Arsenal (@Arsenal) March 2, 2023
???????? @biel_m04
???????? Jorginho
???????????????????????????? @BukayoSaka87
???????? Zinchenko
Vote now for our February winner ????
Стоит отметить, что в феврале украинец провел шесть матчей в составе своей команды, в которых сумел забить дебютный гол за лондонцев - Александр забил в ворота "Астон Виллы". А также, на счету Зинченко одна голевая передача.
Напомним, Александр Зинченко уже получал подобные награды в составе "Арсенала" - украинец был
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