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Повлияли хорошие результаты. Де Йонг изъявил желание перейти в МЮ - СМИ
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Фото: twitter.com/DeJongFrenkie21
Голландский полузащитник "Барселоны" Френки Де Йонг раздумывает над сменой клубной прописки в летнее трансферное окно.
По информации издания TalkSport, звездный полузащитник заинтересован в переходе в "Манчестер Юнайтед" уже этим летом.
Стоит отметить, что представители "красных дьяволов" уже давно следят за футболистом, однако, сам Де Йонг, не особо хотел данного перехода. Все изменилось из-за успешных результатов МЮ в последнее время.
Напомним, совсем недавно "Манчестер Юнайтед" одержал первый трофей с сезона 2017/18, выиграв Кубок английской лиги.
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