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Повлияли хорошие результаты. Де Йонг изъявил желание перейти в МЮ - СМИ

Англия
(1 голосов)

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Повлияли хорошие результаты. Де Йонг изъявил желание перейти в МЮ - СМИ

Фото: twitter.com/DeJongFrenkie21

UA-Футбол
Новина українською

Голландский полузащитник "Барселоны" Френки Де Йонг раздумывает над сменой клубной прописки в летнее трансферное окно.

По информации издания TalkSport, звездный полузащитник заинтересован в переходе в "Манчестер Юнайтед" уже этим летом.

Стоит отметить, что представители "красных дьяволов" уже давно следят за футболистом, однако, сам Де Йонг, не особо хотел данного перехода. Все изменилось из-за успешных результатов МЮ в последнее время.

Напомним, совсем недавно "Манчестер Юнайтед" одержал первый трофей с сезона 2017/18, выиграв Кубок английской лиги.

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В статье: Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
02.03.2023 в 22:07
Отличный выбор, Френки. Беги из каталонской помойки на чистый воздух
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