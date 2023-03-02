Повлияли хорошие результаты. Де Йонг изъявил желание перейти в МЮ - СМИ

Голландский полузащитник "Барселоны" Френки Де Йонг раздумывает над сменой клубной прописки в летнее трансферное окно.

По информации издания TalkSport, звездный полузащитник заинтересован в переходе в "Манчестер Юнайтед" уже этим летом.

Стоит отметить, что представители "красных дьяволов" уже давно следят за футболистом, однако, сам Де Йонг, не особо хотел данного перехода. Все изменилось из-за успешных результатов МЮ в последнее время.

Напомним, совсем недавно "Манчестер Юнайтед" одержал первый трофей с сезона 2017/18, выиграв Кубок английской лиги.