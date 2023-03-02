Тоттенхэм интересуется полузащитником Барселоны

Лондонский "Тоттенхэм" проявляет интерес к полузащитнику "Барселоны" Франку Кессье и попытается подписать его во время летнего трансферного окна.

Кессье перешел в "Барселону" летом прошлого года на правах свободного агента, но пока что не смог завоевать место в основе каталонцев, и получает недостаточно игровой практики.

Окончательное решение по поводу будущего Кессье главный тренер "Барселоны" Хави примет лишь в конце сезона. На это решение могут серьезно повлиять финансовые проблемы каталонцев.