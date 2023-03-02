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Тоттенхэм интересуется полузащитником Барселоны
Франк Кессье близок к смене клубной прописки
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Лондонский "Тоттенхэм" проявляет интерес к полузащитнику "Барселоны" Франку Кессье и попытается подписать его во время летнего трансферного окна.
Кессье перешел в "Барселону" летом прошлого года на правах свободного агента, но пока что не смог завоевать место в основе каталонцев, и получает недостаточно игровой практики.
Окончательное решение по поводу будущего Кессье главный тренер "Барселоны" Хави примет лишь в конце сезона. На это решение могут серьезно повлиять финансовые проблемы каталонцев.
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