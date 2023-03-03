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Манчестер Сити - Ньюкасл: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз
Может получиться хороший поединок
фото - Getty Images
В субботу, 4 марта, состоится один из самых интересных матчей 26-го тура АПЛ 2022/23. Действующий чемпион "Манчестер Сити" в родных стенах будет принимать "Ньюкасл", борющийся за попадание в ТОП-4.
Перед этим противостоянием мы вам предлагаем освежить в памяти выступавших за эти команды футболистов. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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