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Пирс Морган: Зинченко потенциально является игроком сезона АПЛ вместе с Сака и Эдегором

Англия
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Футбольный журналист высоко оценил качества украинца

Пирс Морган: Зинченко потенциально является игроком сезона АПЛ вместе с Сака и Эдегором

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Журналист Пирс Морган прокомментировал игру украинца Александра Зинченко за "Арсенал" в нынешнем сезоне АПЛ.

"Для меня Зинченко потенциально является игроком сезона АПЛ вместе с Сака и Эдегором. Гвардиола сказал, что он не отвечал требованиям. Его тепловая карта в матче с "Эвертоном" была безумной. Этот мальчишка должен быть левым защитником, а он находился буквально повсюду.

Моими аргументами в последние 18 лет было то, что в команде было очень много слабых звеньев. Были пробелы в стартовом составе, которых я сейчас не вижу. Только смесь молодёжи и опыта. Игроки, которые сейчас имеют правильное отношение", - сказал Морган.

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Пирс Морган
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Комментарии (1)
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terber (ternopil)
04.03.2023 в 10:52
Артета дав Зінчинку те що Гвардіола не дозволяв,свободу в діях бути всюда наполі
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