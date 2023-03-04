Пирс Морган: Зинченко потенциально является игроком сезона АПЛ вместе с Сака и Эдегором

Журналист Пирс Морган прокомментировал игру украинца Александра Зинченко за "Арсенал" в нынешнем сезоне АПЛ.

"Для меня Зинченко потенциально является игроком сезона АПЛ вместе с Сака и Эдегором. Гвардиола сказал, что он не отвечал требованиям. Его тепловая карта в матче с "Эвертоном" была безумной. Этот мальчишка должен быть левым защитником, а он находился буквально повсюду.

Моими аргументами в последние 18 лет было то, что в команде было очень много слабых звеньев. Были пробелы в стартовом составе, которых я сейчас не вижу. Только смесь молодёжи и опыта. Игроки, которые сейчас имеют правильное отношение", - сказал Морган.