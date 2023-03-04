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Стало известно, когда Конте вернется к работе в Тоттенхэме

Англия
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Тренер почти готов к возвращению

Стало известно, когда Конте вернется к работе в Тоттенхэме

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Помощник главного тренера "Тоттенхэма" Кристиан Стеллини рассказал, что наставник "шпор" Антонио Конте вернётся в расположение команды в воскресенье, 5 марта.

"Антонио в порядке, ему не терпится вернуться. Медицинский департамент решил отложить возвращение Антонио до воскресенья, после матча с "Вулверхэмптоном", потому что пройдёт месяц после операции. Это было соглашение между врачом, который проводил операцию, и нашим медицинским отделом", - сказал специалист.

Напомним, Конте остался в Италии после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Миланом" (0:1) 14 февраля, чтобы восстановиться после недавней операции на желчном пузыре.

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В статье: Антонио Конте Тоттенхэм (Лондон)
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Источник:
BBC

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