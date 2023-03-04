Стало известно, когда Конте вернется к работе в Тоттенхэме

Помощник главного тренера "Тоттенхэма" Кристиан Стеллини рассказал, что наставник "шпор" Антонио Конте вернётся в расположение команды в воскресенье, 5 марта.

"Антонио в порядке, ему не терпится вернуться. Медицинский департамент решил отложить возвращение Антонио до воскресенья, после матча с "Вулверхэмптоном", потому что пройдёт месяц после операции. Это было соглашение между врачом, который проводил операцию, и нашим медицинским отделом", - сказал специалист.

Напомним, Конте остался в Италии после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Миланом" (0:1) 14 февраля, чтобы восстановиться после недавней операции на желчном пузыре.