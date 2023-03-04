Арсенал и Тоттенхэм собираются приобрести вингера Боруссии

Полузащитник дортмундской "Боруссии" и сборной Германии Юлиан Брандт попал в сферу интересов двух клубов Английской Премьер-лиги.

Лондонский "Арсенал", лидирующий в чемпионате Англии, намерен укрепить состав и подписать контракт с немецким полузащитником. "Тоттенхэм" также проявляет интерес к футболисту.

Юлиан Брандт перешёл в "Боруссию" в мае 2019 года из леверкузенского "Байера". Контракт 26-летнего немецкого футболиста со "шмелями" рассчитан до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне чемпионата Германии Брандт провёл 23 матча в составе "Боруссии", забив восемь голов и отдав четыре результативные передачи.