АПЛ. Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0. Чемпионская эффективность

“Манчестер Сити” вновь подступается к “Арсеналу”, сыграв на игру больше. “Горожане” играли против “Ньюкасл”, который ранее в чемпионате уступал только “Ливерпулю”. Команда Гвардиолы не имела явного преимущества, у “Ньюкасла” было несколько моментов, но гостей подвела реализация, а “Сити” был эффективным в своих атаках.

“Ньюкасл” выглядел резвее на стартовых минутах, создавая неудобства “Манчестер Сити” своим прессингом. Правда, до ударов дело не доходило, а “Сити” было пару полушансов – Гюндоган пробил головой выше, не попал по воротам и Де Брюйне после штрафного.

Единственный гол в первом тайме – демонстрация высочайшего класса и таланта Фила Фодена. Воспитанник “Сити” заслужил на место в старте после своей великолепный игры в кубковом матче с “Бристоль Сити”, в котором ему удалось забить два гола. Фоден получил диагональ от Родри, ему помог Де Брюйне, сделав отвлекающий рывок, и вингер “Сити” устремился в свободную зону, его пытались остановить Гордон, Гимарайнш, Берн и Ботман, но Фоден пробрался танцем между игроками “Ньюкасла” и при помощи рикошета от Ботмана уложил мяч в ворота.

