АПЛ. Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0. Чемпионская эффективность

“Манчестер Сити” вновь подступается к “Арсеналу”, сыграв на игру больше. “Горожане” играли против “Ньюкасл”, который ранее в чемпионате уступал только “Ливерпулю”. Команда Гвардиолы не имела явного преимущества, у “Ньюкасла” было несколько моментов, но гостей подвела реализация, а “Сити” был эффективным в своих атаках.

“Ньюкасл” выглядел резвее на стартовых минутах, создавая неудобства “Манчестер Сити” своим прессингом. Правда, до ударов дело не доходило, а “Сити” было пару полушансов – Гюндоган пробил головой выше, не попал по воротам и Де Брюйне после штрафного.

Единственный гол в первом тайме – демонстрация высочайшего класса и таланта Фила Фодена. Воспитанник “Сити” заслужил на место в старте после своей великолепный игры в кубковом матче с “Бристоль Сити”, в котором ему удалось забить два гола. Фоден получил диагональ от Родри, ему помог Де Брюйне, сделав отвлекающий рывок, и вингер “Сити” устремился в свободную зону, его пытались остановить Гордон, Гимарайнш, Берн и Ботман, но Фоден пробрался танцем между игроками “Ньюкасла” и при помощи рикошета от Ботмана уложил мяч в ворота.

“Ньюкасл” еще ни разу в нынешнем сезоне АПЛ не отыгрывался, пропуская первым, кроме того “сороки” проиграли 13 последних матчей на “Этихаде”. Но история не давила на “Ньюкасл”. Команда Эдди Хау продолжала действовать по своему плану и в первом тайме у “сорок” было трех неплохих момента. “Сити” не контролировал игру в привычном для него ключе и не защищался проактивно, что позволяло “Ньюкаслу” сближаться с воротами Эдерсона.

Например Гордон получил мяч из глубины в штрафной хозяев, но не успел пробить – вовремя рывок сделал Уокер. Был заблокирован и удар Лонгстаффа из более удачной позиции – в этот раз под мяч в последний момент бросился Аке. Наконец никто не мешал пробивать Уилсону с 11 метров, но форвард “Ньюкасла” просто не попал по мячу.

“Сити” ответил только ударом Холанда мимо после кросса Де Брюйне.

К слову , Де Брюйне провел на редкость невыразительный для себя матч. Бельгиец ошибался в передачах, часто принимал неправильные решения с мячом, и неудивительно, что именно он покинул поле 65-й минуте. Это была единственная замена “Сити”.

Пеп ее провел не от хорошей жизни. Исак, Сен-Максимен и Уиллок, вышедшие на поле, серьезно напрягли “Сити”, и у “Ньюкасла” было два-три момента. Но гостей вновь подвела реализация и хладнокровность при завершающем ударе.

Совсем другая ситуация была у других ворот. Никаких ударов и моментов, но Силве понадобилось всего две минуты, чтобы забить свой гол. “Сити” отобрал мяч на половине “Ньюкасла”, Аке вперед на Холанда, Холанд откатил Силве – и удар без шансов Поупу. 2:0 – игра была сделана.

Третье подряд поражение “Ньюкасла” со счетом 2:0. “Ливерпуль”, “Манчестер Юнайтед” и “Манчестер Сити”. В каждом из этих матчей “сороки” могли рассчитывать на большее, но класс соперников банально был выше. “Сити” впервые за шесть туров не пропускает в Премьер-лиге. НАконец-то Эдерсон сделал свой сотый клиншит в АПЛ.

Man City close the gap at the ????#MCINEW pic.twitter.com/1UyHrnqNwp — Premier League (@premierleague) March 4, 2023

Чемпионат Англии, 26-й тур. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” – “Ньюкасл” 2:0

Голы: Фоден 15, Силва 67

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Диаш, Аканджи, Аке – Гюндоган, Родри, Де Брюйне (Силва 65) – Грилиш, Холанд, Фоден

“Ньюкасл”: Поуп – Триппьер, Ласселс, Ботман, Берн (Таргетт 87) – Лонгстафф (Уиллок 63), Гимарайнш, Жоэлинтон – Альмирон (Мерфи 77), Уилсон (Исак 62), Гордон (Сен-Максимен 62)

Предупреждения: Аке 58, Холанд 74 – Жоэлинтон 53, Берн 74, Гимарайнш 76, Ласселс 90+1