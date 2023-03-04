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АПЛ. Поражение Тоттенхэма Вулвз, Брайтон забил четыре гола Вест Хэму

Англия
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А также три очка Астон Виллы в игре с Кристал Пэлас

АПЛ. Поражение Тоттенхэма Вулвз, Брайтон забил четыре гола Вест Хэму

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, 26-й тур

Вулверхэмптон, “Молинью”

“Вулверхэмптон” – “Тоттенхэм” 1:0

Гол: Траоре 82

“Вулверхэмптон”: Са – Семеду, Доусон, Килман, Хонни – Невеш, Лемина (траоре 46) – Сарабия (Кунья 67), Нуньеш (Моутинью 67), Нету (Коллинз 46) – Коста (Хименес 28)

“Тоттенхэм”: Форстер – Дэвис (Ришарлисон 85), Лангле, Ромеро – Перишич, Хейбьерг, Скипп, Порро (Эмерсон 81) – Сон, Кулушевски (Моура 77) – Кейн

Предупреждения: Невеш 45+4 – Кулушевски 61

Бирмингем, “Вилла Парк”

“Астон Вилла” – “Кристал Пэлас” 1:0

Гол: Андерсен 27 (авт.)

“Астон Вилла”: Мартинес – Кэш, Конса, Мингз, Морено (Динь 70) – Макгинн, Камара (Чамберс 60), Дулглас Луис, Рэмзи (Бэйли 69) – Буэндиа, Уоткинс (Дюран 85)

“Кристал Пэлас”: Гуаита – Митчелл, Гэхи, Андерсен, Клайн – Локонга (Макартур 81), Дукуре – Эзе (Хьюз 75), Айю (Ахамада 76), Олисе (Матета 67) – Заха

Предупреждения: Морено 66, Дуглас Луис 80 – Дукуре 57, Дукуре 62, Эзе 69, Ахамада 82, Заха 87

Удаление: Дукуре 62

Фалмер, “Амекс Стэдиум”

“Брайтон” – “Вест Хэм” 4:0

Голы: Мак Аллистер 18 (пен.), Велтман 51, Митома 69, Уэлбек 89

“Брайтон”: Стил – Лампти (Велтман 16), Уэбстер, Данк, Эступиньян (Уєлбек 76) – Гросс, Кайседо – Марч (Буонанотте 76), Мак Аллистер, Митома (Сармиенто 83) – Фергюсон (Энсизо 83)

“Вест Хэм”: Ареоля – Эмерсон, Огбонна (Зума 69), Агер, Джонсон – Пакета (Лансини 75), Райс, Соучек (Даунз 75) – Бенрахма (Форнальс 46), Ингз, Боуэн

Предупреждения: Соучек 55, Боуэн 58, Райс 60

Лондон, “Стэмфорд Бридж”

“Челси” – “Лидс” 1:0

Гол: Фофана 53

Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” – “Борнмут” 3:2

Голы: Парти 62, Уайт 70, Нелсон 90+7 – Биллинг 1, Сенеси 57

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Английская Премьер-лига Вулверхэмптон Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Брайтон энд Хоув Альбион Кристал Пэлас (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Каору Митома
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