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АПЛ. Поражение Тоттенхэма Вулвз, Брайтон забил четыре гола Вест Хэму
А также три очка Астон Виллы в игре с Кристал Пэлас
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 26-й тур
Вулверхэмптон, “Молинью”
“Вулверхэмптон” – “Тоттенхэм” 1:0
Гол: Траоре 82
“Вулверхэмптон”: Са – Семеду, Доусон, Килман, Хонни – Невеш, Лемина (траоре 46) – Сарабия (Кунья 67), Нуньеш (Моутинью 67), Нету (Коллинз 46) – Коста (Хименес 28)
“Тоттенхэм”: Форстер – Дэвис (Ришарлисон 85), Лангле, Ромеро – Перишич, Хейбьерг, Скипп, Порро (Эмерсон 81) – Сон, Кулушевски (Моура 77) – Кейн
Предупреждения: Невеш 45+4 – Кулушевски 61
Бирмингем, “Вилла Парк”
“Астон Вилла” – “Кристал Пэлас” 1:0
Гол: Андерсен 27 (авт.)
“Астон Вилла”: Мартинес – Кэш, Конса, Мингз, Морено (Динь 70) – Макгинн, Камара (Чамберс 60), Дулглас Луис, Рэмзи (Бэйли 69) – Буэндиа, Уоткинс (Дюран 85)
“Кристал Пэлас”: Гуаита – Митчелл, Гэхи, Андерсен, Клайн – Локонга (Макартур 81), Дукуре – Эзе (Хьюз 75), Айю (Ахамада 76), Олисе (Матета 67) – Заха
Предупреждения: Морено 66, Дуглас Луис 80 – Дукуре 57, Дукуре 62, Эзе 69, Ахамада 82, Заха 87
Удаление: Дукуре 62
Фалмер, “Амекс Стэдиум”
“Брайтон” – “Вест Хэм” 4:0
Голы: Мак Аллистер 18 (пен.), Велтман 51, Митома 69, Уэлбек 89
“Брайтон”: Стил – Лампти (Велтман 16), Уэбстер, Данк, Эступиньян (Уєлбек 76) – Гросс, Кайседо – Марч (Буонанотте 76), Мак Аллистер, Митома (Сармиенто 83) – Фергюсон (Энсизо 83)
“Вест Хэм”: Ареоля – Эмерсон, Огбонна (Зума 69), Агер, Джонсон – Пакета (Лансини 75), Райс, Соучек (Даунз 75) – Бенрахма (Форнальс 46), Ингз, Боуэн
Предупреждения: Соучек 55, Боуэн 58, Райс 60
Лондон, “Стэмфорд Бридж”
Гол: Фофана 53
Лондон, “Эмирейтс”
Голы: Парти 62, Уайт 70, Нелсон 90+7 – Биллинг 1, Сенеси 57
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