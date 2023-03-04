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АПЛ. Саутгемптон поднялся с последнего места, обыграв Лестер

Англия
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Интрига в борьбе за выживание закручивается до предела

АПЛ. Саутгемптон поднялся с последнего места, обыграв Лестер

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Чемпионат Англии, 26-й тур. Саутгемптон, “Сент-Мэрис”

“Саутгемптон” – “Лестер” 1:0

Гол: Алькарас 35

На 32-й минуте Уорд-Прауз не реализовал пенальти (вратарь)

“Саутгемптон”: Базуну – Мэйтленд-Найлз, Беднарек, Белла-Котчап, Уокер-Питерс – Алькарас (Эльюнусси 50), Уорд-Прауз, Лавия, Сулемена (Стюарт Армстронг 80) – Адамс (Мара 63), Уолкотт (Адам Армстронг 63)

“Лестер”: Уорд – Кастань, Фас, Суттар, Перейра – Менди (Ндиди 68), Дьюсбери-Холл – Барнс (Прат 46), Маддисон, Тете (Варди 68) – Ихеаначо

Предупреждения: Алькарас 21, Адамс 62, Адам Армстронг 77, Уорд-Прауз 90+4 – Барнс 43, Маддисон 45+4

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В статье: Английская Премьер-лига АПЛ "Саутгемптон" Лестер Сити
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