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АПЛ. Саутгемптон поднялся с последнего места, обыграв Лестер
Интрига в борьбе за выживание закручивается до предела
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 26-й тур. Саутгемптон, “Сент-Мэрис”
“Саутгемптон” – “Лестер” 1:0
Гол: Алькарас 35
На 32-й минуте Уорд-Прауз не реализовал пенальти (вратарь)
“Саутгемптон”: Базуну – Мэйтленд-Найлз, Беднарек, Белла-Котчап, Уокер-Питерс – Алькарас (Эльюнусси 50), Уорд-Прауз, Лавия, Сулемена (Стюарт Армстронг 80) – Адамс (Мара 63), Уолкотт (Адам Армстронг 63)
“Лестер”: Уорд – Кастань, Фас, Суттар, Перейра – Менди (Ндиди 68), Дьюсбери-Холл – Барнс (Прат 46), Маддисон, Тете (Варди 68) – Ихеаначо
Предупреждения: Алькарас 21, Адамс 62, Адам Армстронг 77, Уорд-Прауз 90+4 – Барнс 43, Маддисон 45+4
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