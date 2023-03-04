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Поттер: Мы не можем контролировать шум вокруг команды

Англия
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Наставник лондонцев считает, что нужно сосредоточиться на игре

Поттер: Мы не можем контролировать шум вокруг команды

Twitter Squawka

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Главный тренер лондонского "Челси" Грэм Поттер прокомментировал домашнюю победу над "Лидсом" в рамках 26-го тура АПЛ.

"Это тяжелая победа. Я рад за игроков и болельщиков. Нам пришлось пострадать. Это был сложный период. Я считаю, что мы хорошо сыграли в первом тайме и хорошо атаковали. Мы были командой, которой было что терять, поэтому игроки показали отличный характер, они продемонстрировали сплоченность в команде, что дает нам фундамент для развития.

Игроки хотят победы, а болельщики хотят, чтобы мы играли хорошо. Когда ты выиграешь со счетом 1:0 в Премьер-лиге – все может произойти. Если учесть нашу серию до этого, это не удивительно, что были нервы. Игроки сражались за победу, и это позволяет нам продолжать двигаться вперед.

Мы просто должны сосредоточиться на игре. Мы не можем контролировать шум вокруг команды. Во вторник у нас большая игра в Лиге чемпионов, это большая возможность пройти дальше. Мы должны бороться за это.

Каждая игра важна. Это придает уверенность и моральный дух", - рассказал коуч "пенсионеров".

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В статье: Челси (Лондон) Грэм Поттер
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Источник:
BBC

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