Артета: Невероятно счастлив, это было просто безумие

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал победу над "Борнмутом" (3:2).

"Невероятно счастлив. Это было просто безумие. Ощущение счастья и радости. Это был особый способ победить. Очень горжусь командой. Они никогда не сдавались. Нет ничего похожего на разделение таких моментов вместе с командой. Очень рад Нелсону.

Это просто еще одна игра, еще три очка. Победить трижды за одну неделю очень важно. Хотим лидировать как можно дольше. Есть еще много матчей, которые можно проиграть, но в этом вся красота.

Запомню этот день спустя несколько вещей. Мне понравилась инициатива футболистов, смелость, характер и то, как они делали все. Когда все плохо и тяжело – так поступают большие команды", - сказал Артета.