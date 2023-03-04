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Вест Хэм может уволить Мойеса после разгрома от Брайтона

Англия
(1 голосов)

"Молотобойцы" в 2-х очках от зоны вылета в АПЛ

Вест Хэм может уволить Мойеса после разгрома от Брайтона

Getty Images / Global Images Ukraine

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В рамках 26-го тура чемпионата Англии "Вест Хэм" в гостях разгромно проиграл "Брайтону" – 0:4.

Итальянский журналист Николо Скира сообщил, что главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес близок к увольнению. По информации инсайдера, руководство лондонского клуба рассмотрит вопрос о будущем шотландского специалиста.

На данный момент "Вест Хэм" занимает 16-ю позицию в турнирной таблице АПЛ.

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В статье: Дэвид Мойес Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Николо Скира Брайтон
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Источник:
Twitter Nico Schira

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