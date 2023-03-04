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Гвардиола о своих игроках: Я не хочу их видеть, они не хотят видеть меня
Манчестер Сити переиграл Ньюкасл в поединке 26-го тура АПЛ.
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после победы над "Ньюкаслом"
"У нас будет два выходных дня. Все будут находиться дома. Я не хочу их видеть, они не хотят видеть меня! Поэтому будет два выходных дня, а потом мы вернёмся к работе.
Перед международным перерывом у нас будет три матча за шесть дней в трёх разных соревнованиях. Нас ждут встречи с "Кристал Пэлас", "Лейпцигом" и "Бёрнли", которые и определят наш сезон", — приводит слова Гвардиолы BBC.
В данный момент "горожане" продолжают борьбу в трёх соревнованиях. В Премьер-лиге команда Гвардиолы занимает вторую строчку таблицы и отстаёт от лидирующего "Арсенала" на пять очков. В Кубке Англии "Манчестер Сити" ждёт четвертьфинальный матч с "Бёрнли". А в 1/8 финала Лиги чемпионов им предстоит принять участие в ответной игре с "Лейпцигом" (первый матч — 1:1).
Напомним, главный тренер "Арсенала" Микель Артета
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