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Гвардиола о своих игроках: Я не хочу их видеть, они не хотят видеть меня

Англия
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Манчестер Сити переиграл Ньюкасл в поединке 26-го тура АПЛ.

Гвардиола о своих игроках: Я не хочу их видеть, они не хотят видеть меня

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после победы над "Ньюкаслом" (2:0) в матче 26-го тура Премьер-лиги рассказал, что его игроки получат два дня выходных, после которых их ждёт плотный календарь и важные игры в нескольких соревнованиях.

"У нас будет два выходных дня. Все будут находиться дома. Я не хочу их видеть, они не хотят видеть меня! Поэтому будет два выходных дня, а потом мы вернёмся к работе.

Перед международным перерывом у нас будет три матча за шесть дней в трёх разных соревнованиях. Нас ждут встречи с "Кристал Пэлас", "Лейпцигом" и "Бёрнли", которые и определят наш сезон", — приводит слова Гвардиолы BBC.

В данный момент "горожане" продолжают борьбу в трёх соревнованиях. В Премьер-лиге команда Гвардиолы занимает вторую строчку таблицы и отстаёт от лидирующего "Арсенала" на пять очков. В Кубке Англии "Манчестер Сити" ждёт четвертьфинальный матч с "Бёрнли". А в 1/8 финала Лиги чемпионов им предстоит принять участие в ответной игре с "Лейпцигом" (первый матч — 1:1).

Напомним, главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал победу над "Борнмутом" (3:2).

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити
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