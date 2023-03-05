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Гвардиола: У игроков будет два выходных. Они не хотят видеть меня, а я - их

Англия
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Коуч дал команде отдохнуть

Гвардиола: У игроков будет два выходных. Они не хотят видеть меня, а я - их

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после победы над "Ньюкаслом" (2:0) в матче 26-го тура Премьер-лиги рассказал, что его игроки получат два дня выходных:

"У нас будет два выходных дня. Все будут находиться дома. Я не хочу их видеть, они не хотят видеть меня! Поэтому будет два выходных дня, а потом мы вернёмся к работе.

Перед международным перерывом у нас будет три матча за шесть дней в трёх разных соревнованиях. Нас ждут встречи с "Кристал Пэлас", "Лейпцигом" и "Бёрнли", которые и определят наш сезон", - сказал коуч.

Сейчас в Премьер-лиге команда Гвардиолы занимает вторую строчку таблицы и отстаёт от лидирующего "Арсенала" на пять очков. В 1/8 финала Лиги чемпионов им предстоит второй матч с "Лейпцигом" (первый матч — 1:1).

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Ньюкасл
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Источник:
BBC

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