Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Магуайр уже готов. Ключевой защитник МЮ может пропустить матч против Ливерпуля
Важная потеря для "манкунианцев"
Фото: twitter.com/goal
Центральный защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан может пропустить матч против "Ливерпуля".
Как сообщает DailyMail, в последние дни француза беспокоила боль в ногах. Перед выездом на поединок Варан проведет фитнес тренировку, где тренеры определят, готов ли он выйти в старте.
Если Рафаэль не сможет пройти тест, то в паре с Лисандро Мартинесом сыграет Гарри Магуайр или Виктор Линделеф.
Отметим, что Варан сыграл в трех из последних шести матчей МЮ. Еще у двоих он просидел на лавке для запасных, а против “Вест Хэма” 1 февраля вышел на 90+4-й минуте.
В общей сложности на его счету 24 матча в этом сезоне. Защитник уже дважды находился в лазарете в течение этого сезона, пропустив около месяца.
"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" проведут очную встречу сегодня, 5 марта. Команды сойдутся в поединке в 18:30.
Популярное сейчас
- Шахтер смотрит на восток, донорство Металлиста и омоложение Динамо. 10 трендов трансферного окна 2023 в УПЛ
- Вратарь Ингульца: Поворознюк пообещал, что нам будет что-то приятное за победу над Динамо
- Мбаппе стал лучшим форвардом в истории ПСЖ
- Эль Класико, возвращение УПЛ и Ливерпуль против МЮ. Расписание футбола на 2 - 5 марта
- Украинский Роналду. Мудрик легко поднял штангу 150 кг на тренировке. ВИДЕО
- Красотка дня. Неповторимая Даша Савина украсила своим присутствием триумф Шахтера в Ренне. ФОТО