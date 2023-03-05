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Магуайр уже готов. Ключевой защитник МЮ может пропустить матч против Ливерпуля

Англия
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Важная потеря для "манкунианцев"

Магуайр уже готов. Ключевой защитник МЮ может пропустить матч против Ливерпуля

Фото: twitter.com/goal

Новина українською

Центральный защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан может пропустить матч против "Ливерпуля".

Как сообщает DailyMail, в последние дни француза беспокоила боль в ногах. Перед выездом на поединок Варан проведет фитнес тренировку, где тренеры определят, готов ли он выйти в старте.

Если Рафаэль не сможет пройти тест, то в паре с Лисандро Мартинесом сыграет Гарри Магуайр или Виктор Линделеф.

Отметим, что Варан сыграл в трех из последних шести матчей МЮ. Еще у двоих он просидел на лавке для запасных, а против “Вест Хэма” 1 февраля вышел на 90+4-й минуте.

В общей сложности на его счету 24 матча в этом сезоне. Защитник уже дважды находился в лазарете в течение этого сезона, пропустив около месяца.

"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" проведут очную встречу сегодня, 5 марта. Команды сойдутся в поединке в 18:30.

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В статье: Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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Источник:
DailyMail

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