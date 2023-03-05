Тен Хаг – о начале работы с МЮ: Очевидно, когда нет правил или дисциплины, выходит бардак

Весной 2022 года голландский специалист Эрик Тен Хаг возглавил "Манчестер Юнайтед", сменив на посту наставника Майкла Каррика, который исполнял обязанности главного тренера команды.

Голландский тренер впервые рассказал, каким был "Манчестер Юнайтед" в первые дни его работы в клубе, признавшись, что футболистам не хватало организации действий:

"Команде не хватало дисциплины. Лучшие игроки любят порядок и не только на поле, поэтому нужны определенные правила. Очевидно, когда нет правил или дисциплины, выходит бардак. Речь не только в футбольном клубе, но и о любой другой отрасли. Это совершенно очевидно, ведь я видел происходящее на поле", - сказал тренер в комментарии Goal.

Также, Тен Хаг признался, что очень доволен, что бразильский полузащитник Каземиро пополнил ряды команды из Манчестера, назвав футболиста лидером на поле:

"Казэмиро – лидер, он важен для нас. Не только по игре и навыкам, но и через организованность, характер, культуру. Мы очень рады, что его подписали. Каземиро меня не удивило. Я знал, какой он отличный игрок. Просто посмотрите на его профиль, выигранные трофеи. Это не совпадение. Как и Рафа Варан, он пять раз брал Лигу чемпионов, это не совпал", - добавил специалист.

Напомним, сегодня состоится центральный матч 26 тура, в котором "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Ливерпуля". Старт встречи запланирован на 18:30.