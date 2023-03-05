АПЛ. Ноттингем – Эвертон 2:2. Ириски потеряли победу

Английская Премьер-лига, 26-й тур

"Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный арбитр: Джон Брукс

"Эвертон" впервые в этом сезоне играл без Миколенко. Все-таки тренировка без шапок под руководством Дайча не прошла даром – украинец заболел. Сегодня на его фланге вышел Годфри. Основная его работа на “Сити Граунд” – это фолы; защитник, как и подобает ему, ушел с поля только с желтой.

Очень скоро события начали развиваться на поле. Уже на девятой минуте Шелви сбил Макнила в штрафной. Рефери Брукс назначил пенальти, а затем еще и убедился в своем решении с помощью VAR. Грей пробил точно в правую девятку. Собственно больше Демарай больше никак и не примет активного участия в дальнейших событиях матча – ему сегодня блокировали пространство почти повсюду.

Прошло всего девять минут, как хозяева сравняли. Пикфорд парировал удар Гиббс-Уайта, а на добивании был первый Джонсон. Долго ничейным счет не был: на 29-й минуте Дукуре снова вывел гостей вперед. Свой гол "ириски" забили благодаря стандарту и нескольким подряд выигранным верховым единоборствам. В конце концов Дукуре завершил эту атаку. Первый гол в сезоне для полузащитника.

До конца тайма у команд было еще несколько попыток пробить, однако они либо блокировались, либо эти удары наносились с дальней дистанции. Потом пошло немного больше грубости. Арбитр пытался остановить поднятие градуса предупреждениями. К концу тайма за совокупность фолов вышеупомянутый Годфри получил желтую, а на старте второй половины встречи еще пятеро игроков.

Во втором тайме "ириски" просто пытались удержать счет. Они даже в атаку ходили ради того, чтобы подольше подержать мяч и отвести его от своих ворот. После перерыва гости так и не смогли создать хотя бы один шанс.

"Ноттингем" был более назойливым и более активно давил на соперника. На 77-й минуте это удалось: Джонсон оформил дубль. Третий раз в этом сезоне нападающий забивает дважды за один матч. Еще ни разу он не отмечался только один раз.

Утрачена победа "Эвертона", и еще и хорошо, что хоть одно очко привезли из "Сити Граунд". "Эвертону" удалось забить дважды и вести в счете – этот результат и пытались удержать гости. Атаки от них было мало, остроты тоже. “Лесники” так же не поразили, однако они хотя бы отыгрались. "Ириски" продолжают находиться в зоне вылета, а "Ноттингем" на 14 месте.

Ноттингем – Эвертон 2:2

Голы: Джонсон 19, 77 – Грей 10 (пен.), Дукуре 29

Ноттингем: Навас – Орье, Уоррелл, Фелипе, Лоди – Фройлер (Деннис 70), Шелви, Колбек (Йейтс 70) – Джонсон, Гиббс-Уайт – Вуд (А. Аю 71)

Эвертон: Пикфорд – Коулмэн, Кин, Тарковски, Годфри – Ивоби (Дэвис 89), Дукуре, Гейе, Онана, Макнил – Грей (Мопе 89)

Предупреждения: Гиббс-Уайт 51, Лоди 55, Фелипе 79 – Годфри 42, Макнил 52, Грэй 56, Тарковски 57, Дэвис 90+4